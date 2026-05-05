Доплати за штурм планують оновити: Костенко пояснив, на які суми очікувати та за яких умов

У Раді планують оновити систему доплат для військових. Йдеться про суттєве підвищення виплат, а також про нову систему нарахувань. Зокрема військовим планують окремо доплачувати за кожного противника, якого взяли в полон.

Які виплати отримують українські штурмовики?

Про те, що зміниться для військових і яка ситуація з грошовим забезпеченням нині, пояснив Роман Костенко.

В інтерв'ю для Radio NV секретар комітету ВР з питань Нацбезпеки, оборони та розвідки розповів про плани підвищити виплати для українських військових. Зокрема йдеться про штурмовиків.

Посадовець зазначив, що зараз військові отримують 100 тисяч і ще 70 тисяч гривень за "передній край". І саме виплату в 70 тисяч за службу на передовій планували підняти до 160 тисяч. Однак, як акцентує Костенко, у питанні щодня щось змінюється.

І тут є момент з цими грошима, і військові часто про нього говорять, що тобі платять тільки тоді, коли ти назбираєш 30 днів. Ти можеш прослужити 29 днів, і тобі ніхто нічого не заплатить. Ти підеш з поля бою або переведешся, це теж погана історія,

– пояснив Роман Костенко.

За словами посадовця, потрібно реалізувати виплати за кожен день окремо. Тобто "людина все-таки ризикує кожного дня" і тому потрібно нараховувати оплату відповідно до цієї умови.

Чиновник зазначив, що окремо планують підняти зарплати для штурмовиків.

Є ідея зробити певну суму коштів за кожний штурмовий день. От сьогодні ти, наприклад, атакуєш противника в складі якоїсь бригади, 425-ї або 79-ї, тобі за цей день платять окремо 40 тисяч гривень. За місяць штурмів можете підрахувати,

– сказав Костенко.

Він додав, що в планах також окремі виплати за знищеного або взятого в полон противника. Наприклад, за одного російського військового, якого взяли в полон, сума доплати може складати 200 тисяч гривень.

Зауважте! Політик наголошує, що деякі суми й цифри могли змінитись або змінюватимуться. Поки це не остаточні розрахунки.

Також Костенко пояснив, що "таку мотивацію встановити саме для лінії зіткнення, де наші бійці найбільше ризикують, виконуючи завдання".

Що відомо про реформу армії та грошове забезпечення військових?

Напередодні президент Зеленський анонсував реформу армії. Відомо, що зміни почнуть діяти з червня 2026 року. Найперше завдання – суттєво збільшити грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості.

Мінімальний рівень має бути не менше 30 тисяч гривень для тилових посад. Для бойових позицій – більше в разі. Для українських командирів, бойових сержантів та офіцерів – гідний та відчутно підвищений рівень виплати,

– пояснив президент.

Зокрема він наголосив, що виплати для піхотинців мають бути на рівні 250 – 400 тисяч гривень. Адже це військові, які тримають на собі лінію фронту та безпосередньо виконують бойові завдання.

Військовослужбовець та експерт ринку праці Сергій Марченко зазначає, що підвищення зарплат для військових – це правильний крок для виживання української нації.

Одна з найбільших проблем, з якими стикаюся я і інші армійські рекрутери – ганебно низьке матеріальне забезпечення військовослужбовців, яке не дає військовим можливостей не тільки заробляти, а елементарно кормити свої сім'ї. За таких умов і так невеликий потік добровольців, з якими ми працюємо, зменшується в рази і люди, які не бояться іти в армію, відмовляються, бо в цивільному житті можуть заробити більше,

– пояснив Марченко.

На думку військового, солдати на фронті ризикують життям і мають низку обмежень, щоб українці в тилу могли жити відносно спокійно. Експерт також додає, що "чим більші зарплати у військових, тим менше бусифікації та примусового залучення до армії цивільних".

Військовий переконаний, що таке рішення має збільшити кількість контрактників. Зокрема оновлення допоможе зняти соціальну напругу та сприятиме обороноздатності країни.

Що ще потрібно знати про забезпечення військових?

В Україні набув поширення скандал щодо військових 14 ОМБр. На позиціях службовці втратили по 30 кілограмів, адже не мали належного забезпечення водою та їжею.

Згодом стало відомо, що аналогічні проблеми із забезпеченням через віддаленість позицій мають у 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО. Міноборони вже працює з Генштабом над рішенням. Зокрема там зазначають, що такі ситуації не мають стати системними.

Як розповів у коментарі для 24 Каналу військовий адвокат Роман Лихачов, забезпечувати харчування воїнів на позиціях мають за спеціальною постановою Кабміну. У документі чітко вказані норми та розміри, у яких військова частина має забезпечити своїх службовців.

Експерт також прокоментував ситуацію з 14 ОМБр і зазначив, що на ситуацію потрібні відповіді від вищого командування. Якщо бригада недоотримує забезпечення з ліків чи їжі – спочатку треба сповістити командування відповідно до статусу. Останній у свою чергу має звертатись до старшого командування, якщо самостійно розв'язати питання неможливо.