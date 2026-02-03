Деякі українці залишилися без пенсій: міністр розповів, чи скасували виплати насправді
- Деякі українські пенсіонери ВПО залишилися без виплат через непроходження обов'язкової ідентифікації вчасно.
- Виплати відновлять після процедури ідентифікації, однак технічні збої нібито ускладнюють процес.
Наразі 337 тисяч українських пенсіонерів залишилися без виплат. Це внутрішньо переміщені особи, які не пройшли обов'язкову ідентифікацію вчасно.
Чому не прийшла пенсія для ВПО?
Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін у коментарі Новини.LIVE зазначив, що виплати не скасовували. Ба більше, недоотримані кошти громадянам донарахують, але після процедури.
Міністр нагадав, що відповідний закон ухвалили ще у 2024 році. Він зобов'язує громадян із тимчасово окупованих територій або тих, хто перебуває за кордоном, пройти ідентифікацію, а також декларативно підтвердити, що вони не отримують виплат від Росії.
На процедуру відвели 2025 рік – опісля ті, хто її не пройшов, зіткнулися з призупиненням виплат. Однак після ідентифікації пенсію повністю відновлюють, а недоотримані кошти донараховують.
Зверніть увагу! Ідентифікацію можна пройти дистанційно – через Дію, сайт Пенсійного фонду або відеозв'язок.
Також це можна зробити у відділенні Пенсійного фонду або вдома – для маломобільних осіб за викликом працівника.
Яка проблема ідентифікації пенсіонерів?
Ситуацію напередодні прокоментував уповноважений парламенту з прав людини Дмитро Лубінець. Він зауважив, що для 337 тисяч людей – це відсутність грошей на ліки, їжу та комунальні послуги.
Замість того щоб визнати проблему й терміново її вирішувати, міністерство пішло найпростішим шляхом – перекласти відповідальність на самих людей,
– написав омбудсман.
Навіть ті, хто пройшов цифрову ідентифікацію, нібито згодом були змушені особисто йти до відділень фонду через технічні збої.
Тож Лубінець повідомив про наміри направити лист з вимогами негайно розблокувати виплати для прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та зустрітися з Улютіним у вівторок, 3 лютого.
Що ще варто знати пенсіонерам?
У березні на українців також чекає індексація пенсій – держава підвищить виплати, аби частково компенсувати подорожчання товарів і послуг. Однак право на таку автоматичну процедуру втрачають пенсіонери, які продовжують працювати.
З червня 2026 року в Україні відбудеться перехід на електронний формат обліку трудової діяльності. Громадянам радять заздалегідь подати дані про страховий стаж, оцифрувавши трудову книжку самостійно.