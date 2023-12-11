Чи будуть продовженні виплати ВПО: пояснення Мінсоцполітики

З початку повномасштабного вторгнення, український уряд запровадив спеціальні виплати для осіб, які були вимушені здійснити внутрішнє переміщення всередині України. Ті, хто стали зовнішніми переселенцями, кошти не отримують.

Чи будуть надаватися виплати для ВПО

Представники Мінсоцполітики внесли пропозицію про продовження виплат для осіб, які мають статус ВПО. Перевірка отримувачів цієї державної допомоги має відбутися у січні.

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Останній перегляд виплат був у липні 2023 року. З 1 серпня допомогу надавали тим, хто підпадає під оновлені критерії. Відповідно до цих правил, перегляд виплат має відбуватися кожні 6 місяців. Кошти надходять переселенцям двома хвилями: після 15 та 28 числа. Вказані виплати зараз такі:

2 000 гривень отримують особи старше 18 років;

3 000 гривень – неповнолітні та громадяни з інвалідністю.

Як зазначають у Мінсоцполітики, виплати для переселенців – це грошова допомога, яка має підтримати українців і допомогти їм інтегруватися. Саме тому кошти надалі надаватимуть пенсіонерам та тим, хто не може влаштуватися на роботу через об'єктивні обставини.

Не всі ВПО з моменту свого переміщення змогли інтегруватись у приймаючі громади, а родини, в яких є діти, особи з інвалідністю та які проживають у зоні активних чи можливих бойових дій, не мають можливості віддавати дітей в садочки. Школи ж у таких регіонах в переважній більшості працюють лише в онлайн-форматі, що суттєво обмежує можливість для працездатних членів родин працевлаштуватись,

– йдеться у повідомленні Мінсоцполітики

Варто зазначати, що ці виплати будуть пов'язані з іншою соціальною допомогою, зокрема, йдеться про "муніципальну няню". Це спецпрацівник, який має допомоги батькам-переселенцям доглядати за дітьми. Також у Міністерстві планують процеси стимулювання працездатних осіб зі статусом ВПО до працевлаштування, перенавчання та започаткування власної справи.