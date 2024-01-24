Хто з українців може отримувати виплати для ВПО: пояснення Мінреінтеграції

У 2024 році переселенці продовжать отримувати допомогу від держави. Зокрема йдеться про нарахування щомісячних виплат.

Кому надають виплати ВПО

Після початку повномасштабного вторгнення уряд затвердив виплати для осіб, що вимушено покинули свої домівки. З часом кошти почали отримувати власники зруйнованого внаслідок бойових дій житла.

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Розмір виплат для ВПО зараз такий:

2 000 гривень – для осіб старше 18 років;

3 000 гривень – для дітей та людей з інвалідністю.

Кошти надаються на термін 6 місяців. Після цього відбувається перегляд отримувачів виплат. Внаслідок цієї перевірки, грошова допомога продовжує надаватись або скасовується.

Як надають виплати власникам зруйнованого житла

Виплати для ВПО це грошова допомога для осіб, що залишаються всередині країни. Якщо громадянин виїжджає за кордон на термін понад 30 днів (без вагомих причин таких як лікування чи відрядження), він вважається тим, хто обрав зовнішнє переміщення.

Якщо кошти хоче отримати особа у якої пошкоджене житло, руйнування мають бути зафіксовані органами місцевого самоврядування або ж про це має бути згадка у Державному реєстрі майна. Для того аби повідомити цю інформацію, постраждалий має звернутися у вказані установи і написати відповідну заяву.

Зверніть увагу! Виплати для власників зруйнованого житла надаються, якщо приміщення було зруйноване внаслідок військових дій і при цьому не є придатним для проживання. Тобто це 2 та 3 категорії пошкодження