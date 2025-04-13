Грошовий подарунок до дня народження: хто з пенсіонерів отримає до 10 тисяч гривень

Держава надаватиме одноразову матеріальну допомогу пенсіонерам до дня народження. Хто саме має право на ці виплати та скільки можна отримати у 2025 році, читайте далі.

Хто з пенсіонерів може отримати гроші до дня народження

Деякі пенсіонери, які мешкають у Мукачеві на Закарпатті, мають змогу отримати грошову допомогу з нагоди свого дня народження, передає 24 Канал із посиланням на Мукачівську міську раду.

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Остаточне затвердження списків отримувачів здійснює міський голова. Разову грошову допомогу у Мукачеві надають літнім мешканцям громади, які відзначають ювілей після 85 років:

у 85 років – 3000 гривень;

у 90 років – 5000 гривень;

у 95 років – 7000 гривень;

у 100 років –10 000 гривень.

Відповідно до розпорядження, ювілейні виплати повинні бути нараховані впродовж трьох місяців з дати досягнення відповідного віку. Це передбачено Програмою додаткового соціально-медичного захисту на 2024 – 2026 роки.

Зверніть увагу! Такі програми впроваджують також в інших містах України. Щоб дізнатися про наявність аналогічної допомоги у своєму регіоні, варто звернутися до місцевої влади або соціального захисту.