Кто из пенсионеров может получить деньги ко дню рождения

Некоторые пенсионеры, которые проживают в Мукачево на Закарпатье, имеют возможность получить денежную помощь по случаю своего дня рождения, передает 24 Канал со ссылкой на Мукачевский городской совет.

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Окончательное утверждение списков получателей осуществляет городской голова. Разовую денежную помощь в Мукачево предоставляют пожилым жителям общины, которые отмечают юбилей после 85 лет:

в 85 лет – 3000 гривен;

в 90 лет – 5000 гривен;

в 95 лет – 7000 гривен;

в 100 лет –10 000 гривен.

В соответствии с распоряжением, юбилейные выплаты должны быть начислены в течение трех месяцев с даты достижения соответствующего возраста. Это предусмотрено Программой дополнительной социально-медицинской защиты на 2024 – 2026 годы.

Обратите внимание! Такие программы внедряют также в других городах Украины. Чтобы узнать о наличии аналогичной помощи в своем регионе, стоит обратиться к местным властям или социальной защиты.