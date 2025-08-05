До Дня Незалежності Уряд передбачив щороку грошову виплату для різних категорій осіб, зокрема для ветеранів, чинних військовослужбовців та інших. Загалом допомога становить від 450 гривень до 3 100 гривень залежно від статусу отримувача.

Хто має право на виплати до Дня Незалежності?

За даними Пенсійного фонду, разові виплати до Дня Незалежності передбачаються як для ветеранів війни, так і для членів сімей загиблих захисників та захисниць України, передає 24 Канал.

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Загалом до списку категорій, яким передбачені виплати, входять:

особи з інвалідністю внаслідок війни,

особи з особливими заслугами перед Батьківщиною,

учасники бойових дій (УБД),

особи, які постраждали під час Революції Гідності,

члени сімей загиблих військовослужбовців, ветеранів війни,

жертви нацистських переслідувань: колишні в'язні таборів, вивезені на примусові роботи, діти партизанів.

Скільки виплачуватимуть допомоги?

Разові грошові виплати до Дня Незалежності варіюються в розмірах від 450 гривень до 3 100 гривень, а саме:

учасники війни та колишні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 гривень ;

; члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць України, дружини чи чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасники війни та жертви нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге – 650 гривень ;

; учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків – 1 000 гривень ;

; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3 100 гривень.

особи з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особам з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин отримають такі виплати:

Для I групи з інвалідності – 3 100 гривень, Для II групи з інвалідності – 2 900 гривень, Для III групи з інвалідності – 2 700 гривень.

Які виплати військовим?

Таким чином, чинні військові з посвідченням УБД цього року отримають по 1 000 гривень виплат.

А особи з особливими заслугами, зокрема ветерани АТО, ООС, ЗСУ, понад 3 тисячі гривень, що є найвищим розміром допомоги.

Не варто забувати, що до осіб з інвалідністю внаслідок війни, входять й військовослужбовці. Для них розмір допомоги коливатиметься від 2 700 гривень залежно від групи. Відтак, найбільше коштів отримають військовослужбовці з I групою.

Як отримати допомогу?

Відомо, що пенсіонери, що мають право на виплати до Дня Незалежності (йдеться зокрема й про тих, хто отримує пенсію по інвалідності) зможуть отримати кошти разом із пенсією у серпні в автоматичному порядку. Отже, їм не доведеться додатково звертатися по виплату.

Натомість для тих, хто проходить службу, виплата буде проведена за місцем служби роботодавцем, тобто військовою частиною.

А якщо особа не є пенсіонером й не проходить службу, то допомогу буде виплачено за особистою заявою до Фонду.

Які є способи подання заяви:

звернутися особисто до сервісного центру ПФУ або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання;

надіслати заяву через пошту на адресу територіального органу Пенсійного фонду України;

подати заяву онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ, з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Які документи потрібно подавати разом із заявою?

Крім заяви, у листі повинні бути такі додаткові документи, як:

реквізити документів, які підтверджують особу заявника;

ідентифікаційний код;

реквізити посвідчення, яке дає право на виплати до Дня Незалежності;

номер банківського рахунка для отримання допомоги.

Цього року кінцевий термін подачі заяви вже минув – 1 серпня. Однак у випадку поважних причин подачу заявки можуть продовжити до 1 жовтня, а виплата може прийти до 1 листопада.

Зверніть увагу! При особистому зверненні потрібно показувати оригінали документів, а якщо заява онлайн, то до неї додаються копії паспорта та посвідчення.

Коли прийдуть виплати до Дня Незалежності?

Відомо, що пенсіонери отримують пенсійні виплати щомісяця з 4 по 25 число, залежно від способу отримання – пошта чи за місцем проживання.

Отже, у проміжку цього періоду варто очікувати ще й на виплати щодо Дня Незалежності.

Варто пам'ятати! Деякі категорії пенсіонерів, як-от зі статусом інвалід війни, або ж мають особливі заслуги перед Батьківщиною, чи є членами сімей загиблих, можуть розраховувати на пенсію до 10 числа щомісяця.

Натомість інші категорії, що претендують на грошову винагороду, можуть очікувати виплати не пізніше 24 серпня.