Виплати до 3 100 гривень: скільки можна отримати до Дня Незалежності у 2025

Традиційно до Дня Незалежності України, що відзначають щороку 24 серпня, Кабмін затверджує розміри грошових виплат ветеранам та постраждалим від війни, а перерахунок цих коштів здійснює Пенсійний фонд. У 2025 році розміри виплати не змінилися порівняно з 2024 роком.

Кому передбачені виплати до Дня Незалежності

Кабмін станом на 29 квітня затвердив розміри виплат до Дня Незалежності у 2025 році, передає 24 Канал з посиланням на телеграм-канал представника уряду в парламенті Тараса Мельничука.

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Разова грошова виплата виплачуватиметься до 24 серпня 2025 року, а поширюватиметься вона на осіб, які підлягають закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань".

Зверніть увагу! Розміри виплат цьогоріч варіюються в межах 450 – 3 100 гривень, як і торік.

Виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни

І група інвалідності – 3 100 гривень,

II групи інвалідності – 2 900 гривень,

ІII групи інвалідності – 2 700 гривень.

Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності

Виплата становить 1 000 гривень.

Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною

Для таких осіб передбачена разова грошова виплата у розмірі 3 100 гривень.

Члени родин загиблих захисників, вдівці/вдови померлих учасників бойових дій

Грошова допомога у суму 650 гривень.

Учасники війни, колишні в'язні концтаборів, примусово вивезені на роботи, діти партизанів

Сума разової виплати складає 450 гривень.

Як здійснюватимуться виплати

Ще торік в ПФУ описали механізм виплати допомоги до Дня Незалежності, який не змінювався за останні роки: