Від 450 гривень до 3 тисяч гривень: хто може отримати виплати до Дня Незалежності

19 травня 2024, 15:18
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У День Незалежності деякі категорії можуть отримати від 450 до 3 100 гривень. Відтак, це може торкнутися ветеранів війни та інших.

Які виплати можна отримати до Дня Незалежності

Доплата у 450 гривень отримають:

  • учасники війни та колишні в'язні концентраційних таборів/гетто/інших місць примусового утримання,
  • особи, насильно вивезені на примусові роботи,

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  • діти партизанів,
  • підпільники, інші учасники боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу противника.

Надбавка у 650 гривень:

  • члени сімей загиблих/померлих ветеранів війни, статус яких встановили відповідно до закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, 
  • дружини померлих осіб, які мали інвалідність унаслідок війни, 
  • дружини померлих учасників бойових дій/учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю у зв'язку із загальним захворюванням, трудовим каліцтвом, інших причин, які не одружилися повторно.

На 1 000 гривень очікуватимуть:

  • учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, 
  • колишні неповнолітні (на момент ув'язнення) ув'язнені концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися там.

Максимальну виплату в 3 100 гривень отримають:

  • особам, у яких є особливі заслуги перед Батьківщиною, 
  • особам з інвалідністю, отриманою внаслідок війни,
  • колишнім малолітнім (на момент ув'язнення не було 14 років) ув'язнених концентраційних таборів/гетто/інших місць примусового тримання, 
  • визнаним особам з інвалідністю через загальне захворювання, трудове каліцтво та з інших причин.

Пільги для жінок УБД

Сім'ї військовослужбовців, які мають статус учасника бойових ді, можуть отримати наступні пільги на комуналку:

  • 75% знижка на оплату житла, 
  • 75% знижка на газ, електроенергію та інші комунальні послуги (для інвалідів знижка 100%), 
  • 75% знижка на паливо для осель без централізованого опалення.
Зауважте!  Знижка розраховується на 21 квадратних метрів опалювальної площі на особу та додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю.
Автор: Валерія Городинська