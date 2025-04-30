Чи отримають українські пенсіонери виплати до Дня Незалежності

До Дня Незалежності уряд передбачив одноразові грошові виплати для сотень тисяч українців. Серед них ветерани, жертви нацистських переслідувань та родини загиблих військових.

Чи отримають пенсіонери виплату

Виплати будуть здійснені до 24 серпня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал представника уряду в парламенті Тараса Мельничука.

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Виплати складатимуть:

3 100 гривень для осіб з інвалідністю I групи;

2 900 для II групи;

2 700 для осіб III групи інвалідності, а також для колишніх малолітніх в’язнів нацистських таборів, визнаних особами з інвалідністю.

Окрім ветеранів війни та осіб з інвалідністю, одноразові виплати до Дня Незалежності також отримають:

Учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності – 1 000 гривень;

Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною – 3 100 гривень;

Члени родин загиблих військових, вдови чи вдівці учасників бойових дій – 650 гривень;

Учасники війни, колишні в’язні концтаборів, примусово вивезені на роботи, діти партизанів – 450 гривень.

Як отримати виплати

Пенсіонерам виплати нарахують автоматично разом із серпневою пенсією. А ті, хто працює чи служить, отримає кошти через установу, де проходить службу або працює – на основі поданої заявки.

Зауважте! Якщо особа не є пенсіонером і не працює, необхідно подати заяву у довільній формі до Пенсійного фонду – гроші надійдуть на банківський рахунок.