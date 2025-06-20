Як оформити заявку для отримання виплат до Дня Незалежності

Цьогоріч чимало українців отримають виплати до Дня Незалежності. Однак деяким особам потрібно звернутися до Пенсійного фонду.

Як отримати виплати до Дня Незалежності

Зокрема, заяву можна подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Алгоритм дій, аби отримати грошову допомогу, є таким:

На вебпорталі Фонду слід авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та натиснути кнопку "Увійти". В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі "Комунікації з ПФУ" вибрати опцію "Заява про призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності України". Заповнити онлайн-форму заяви, що з’явиться на екрані: вказати загальні дані про себе, додати реквізити рахунку в банку. Надати згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку "v" і натиснути кнопку "Сформувати заяву". Перевірити дані сформованої заяви та надіслати до ПФУ, натиснувши кнопку "Підписати та відправити у ПФУ".

На що слід звернути увагу? У фонді радять звертати увагу на підказки, які дає система, та заповнити усі обов’язкові поля. А перед остаточним формуванням заяви та відправленням її до Пенсійного фонду України, за допомогою опції "Додати файл" прикріпити скановані копії документів, які підтверджують право на призначення виплати.

Зауважте! З результатом розгляду заяви можна ознайомитись у розділі "Мої звернення" – "Статус звернення".