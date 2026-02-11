Допомога особам з III групою інвалідності: які виплати уряд встановив у лютому

Українці, яким встановлена III група інвалідності, мають право на підтримку від держави. Зокрема йдеться про грошові виплати.

Яка грошова виплата для людей з III групою інвалідності?

Це стосується й III групи інвалідності, про що пояснювали у Пенсійному фонді України.

Так подібні пенсії призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу – від 1 до 15 років. Саме для III групи розмір становить 50 % пенсії за віком.

Мінімальна пенсійна виплата за віком (за наявності 35 років стажу у чоловіків та 30 років у жінок) – дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб – 2 595 гривень. Він передбачений Державним бюджетом України на 2026 рік.

Пенсійна виплата по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності – з дня встановлення інвалідності, якщо людина звернулася до ПФУ протягом трьох місяців. У разі пізнішого звернення – гроші надають із дати подання заяви.

Для людей з інвалідністю внаслідок війни діють певні правила. Так у 2026 році виплата не може бути меншою за 9 478 гривень.

Слід згадати й людей з інвалідністю III групи, які здобули її внаслідок Чорнобильської катастрофи. Наразі пенсійна виплата становить 6 077,69 гривні. Такий розмір збережеться до наступної індексації.

А якщо загальний розмір виплати для ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС з III групою менший, ніж 60% середньої зарплати по Україні за 2025 рік, то вони можуть отримати щомісячну державну адресну допомогу – не менше ніж 10 491,96 гривні.

Нагадаємо! Деякі виплати до інвалідності можуть змінитися внаслідок індексації пенсій, яка відбудеться весною 2026 року.

Що ще слід знати людям з III групою інвалідності?