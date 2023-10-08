Що принесе жовтень пенсіонерам: стало відомо, чи чекати підвищення виплат по інвалідності
8 жовтня 2023, 10:30Читать новость на русском
У березні цьогоріч усім пенсіонерам підвищили виплати внаслідок індексації. Тепер усіх цікавить, чи збільшать виплати ще й у жовтні.
Чи будуть підвищувати пенсії по інвалідності
Цьогоріч жовтень не принесе українським пенсіонерам підвищення до виплат по інвалідності. Тобто пенсії будуть на рівні вересня.
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Водночас є й позитивні моменти. У березні 2024 року, як і минулого року, пенсіонерам, які отримують пенсії по інвалідності, проведуть індексацію виплат.Зверніть увагу! Підвищення пенсій у такому разі проходитиме за новими принципами. Відтак наступного року впровадять для людей похилого віку коефіцієнти та бали, які дозволять особам з однаковими умовами виходу на пенсію, отримувати ще й однакову пенсію та індексацію.
На якому рівні зараз виплати
Сума пенсійних виплат для кожної особи, яка отримує кошти по інвалідності, відрізняється. Для розрахунку беруть вік, групу та страховий стаж людини.
- І група інвалідності – страховий стаж від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, 100% від розміру пенсії за віком;
- ІІ група інвалідності – стаж від 1 до 14 років, 90% від пенсії за віком;
- ІІІ група інвалідності – страховий стаж від 1 до 14 років, 50% пенсії за віком.
На сьогодні мінімальний розмір пенсії по інвалідності становить:
- для осіб з інвалідністю І групи – 2 300 гривень;
- для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 100 гривень;
- для працюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 093 гривень.