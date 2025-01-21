Пільги на оплату комуналки: влада прагне контролювати цільове використання виплат

Кабмін зареєстрував новий законопроєкт у Верховній Раді. Йдеться про проєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг" № 12427.

Уряд хоче контролювати кошти з пільг на сплату комуналки

Він спрямований на удосконалення механізму надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, повідомляє 24 канал з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Зокрема у частині встановлення контролю за їхнім цільовим використанням. Тобто спрямуванням державного бюджету на оплату житлово-комунальних послуг.

Крім того, законопроєктом пропонується внести зміни до законів, які передбачають надання українцям пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Однак, як зазначив Мельничук слід визначити, що пільгові категорії громадян зобов'язані щомісяця спрямовувати кошти з пільги на оплату спожитих житлово-комунальних послуг.

Зауважте! Умови надання пільг у разі відсутності оплати за комунальні послуги коштами пільг, визначаються у порядку, встановленому Кабміном.