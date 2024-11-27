Чи зростуть виплати осіб з І та ІІ групою інвалідності у грудні

Особи, які мають певну групу каліцтва можуть розраховувати на виплати від держави. Існує питання чи зростуть вони до кінця 2024 року.

Чи зросте пенсія по інвалідності

Пенсію по інвалідності призначають для осіб які мають певну групу каліцтва та стажу, який рахується від дня встановлення інвалідності, передає 24 Канал.

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Розмір виплат такий:

особам з інвалідністю І групи – 100% розміру пенсії за віком;

особам з інвалідністю ІІ групи – 90%.

Розрахунок розміру пенсії здійснюється в індивідуальному порядку. Для осіб з інвалідністю І групи мінімальна пенсія встановлена в розмірі 2 760 гривень. Водночас особи з інвалідністю ІІ групи отримують 2 520 гривень, якщо вони не працюють і 2 093 гривень, якщо вони працюють.

Зверніть увагу! У грудні 2024 року підвищення цих виплат не заплановане, його варто очікувати під час наступної індексації.

Якщо страховий стаж особи менший ніж 1 рік, вона отримує соціальну допомогу замість пенсії: