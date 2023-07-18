Майже 6 тисяч гривень: хто отримує такі пенсії

У ПФУ розповіли скільки отримують працюючі пенсіонери щомісяця. Після останнього підвищення ця сума зросла ще більше.

Яка пенсія у працюючих пенсіонерів

За даними ПФУ, станом на 1 липня, середня пенсія пенсіонерів, що працюють, становить 5 563 гривні. Це на 251 гривню більше, ніж середня пенсія в країні (5 311 гривень).

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Зараз в Україні 10,5 мільйонів пенсіонерів, з яких працює 2,7 мільйона осіб.

У квітні середня виплата працюючих пенсіонерів зросла на 150 гривень. Після чергового перерахунку, середній показник пенсійних виплат зріс на 73 гривні.

Як збільшити свою пенсію

Якщо особа продовжує працювати після досягнення максимального стажу, їй нараховуватимуть 1% до виплат за кожен відпрацьований рік. Максимальний стаж виглядає так:

для чоловіків – 35 років;

для жінок – 30 років.

Збільшення виплат може становити не більше ніж на 1% мінімального розміру пенсії за віком. Дуже важливо, щоб пенсія особи перевищувала мінімум для непрацездатних осіб (2 093 гривень), тоді надбавку розраховуватимуть згідно з нею.

Варто зауважити, що надбавку нарахують після звільнення особи з роботи.