Ви могли цього не знати: як зараз рахують виплати родинам загиблих військових

Право на отримання одноразової грошової виплати у зв’язку із загибеллю військового можна реалізувати протягом 3 років. Наразі днем набуття права на отримання підтримки є дата складання актового запису про смерть.

Яка наразі рахують строк для виплат родинам загиблих військових?

Вона має бути зазначена у свідоцтві про смерть особи, про що розповіла адвокат Дар'я Тарасенко.

Наприклад, якщо військовослужбовець загинув 1 вересня 2025 року, а запис про смерть зробили 1 січня 2026 року, то відлік почнеться саме з 1 січня. Правило було запроваджено постановою Кабінету Міністрів України № 631.

Однак так було не завжди. Раніше днем виникнення права на отримання допомоги була дата смерті, яка вказана у свідоцтві.

Дар'я Тарасенко Адвокат Якщо смерть констатована одразу належним чином, то сумнівів немає, якою є дата смерті. Але якщо військовий зник безвісти, а згодом було знайдено тіло або встановлено факт смерті в судовому порядку, то датою смерті буде дата, зазначена в акті cлужбового розслідування, або у відповідному наказі по особовому складі частини (ймовірна дата фактичної загибелі).

Наприклад, людина зникла безвісти 10 березня 2022 року. А судом факт смерті встановлений в січні 2026 року. Датою смерті буде 10 березня 2022 року – саме вона буде зазначена і в свідоцтві про смерть.

З якого моменту рахувати 3-річний строк, якщо дата смерті – до 4 червня 2025 року?

– пише Дар'я Тарасенко.

Верховний Суд зазначив, що призначення та виплата, зокрема й розв'язання питань щодо обчислення її розміру, необхідно здійснювати в установленому законодавством порядку, що діяло на день виникнення права на отримання допомоги. Тобто станом на дату, що зазначена у свідоцтві про смерть.

Закон зворотної дії у часі не має. Тому то до випадків смерті до 4 червня 2025 року слід застосовувати редакцію Постанови №168, що діяла на той час. Відповідно до якої "правильним днем" була дата смерті, що вказана у свідоцтві про смерть.

Тому, якщо дата загибелі військового після 4 червня 2025 року, то трирічний строк слід рахувати з дати внесення актового запису про смерть. Але якщо дата смерті військового до 4 червня 2025 року, то трирічний строк рахуємо з дати фактичної смерті, зазначеної у свідоцтві про смерть.

Зверніть увагу! Саме тому родичі тих військових, які вважається зниклими безвісти з 2022 – 2023 року, ризикують втратити виплати, якщо не встановлять факт смерті в судовому порядку.

Нагадаємо, що військові можуть за життя визначити, хто саме і в яких частках отримає ці кошти. Про це йдеться на сайті Міністерства юстиції України.

Для цього їм потрібно скласти особисте розпорядження,

– пояснили у відомстві.

Особисте розпорядження – це письмовий документ, який визначає осіб, яким має бути виплачена одноразова грошова допомога, та містить інформацію про частки кожної особи у відсотках.

Зауважте! В особистому розпорядженні можна вказати будь-кого – незалежно від родинних чи інших зв’язків.

Що ще слід знати про виплати?