Учасника бойових дій передбачена грошова допомога до Дня Незалежності. Гроші можуть надійти кількома способами.

Скільки УБД отримають до Дня Незалежності?

УБД передбачена виплата у розмірі 1 000 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Таку суму також можуть отримати:

постраждалі учасники Революції Гідності;

колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання.

Як УБД отримати виплати?

УБД, які перебувають на пенсії

Грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією. Для проведення такої виплати пенсіонерам додатково звертатися не потрібно.

УБД, які проходять службу

Кошти спрямують на рахунки військових частин, де такі громадяни проходять службу, на підставі поданих заявок.

УБД, які не є пенсіонерами та не проходять службу

Для отримання виплати до Дня Незалежності потрібно звернутися до територіального органу ПФУ. У заяві зазначаються реквізити паспорта, ідентифікаційний код та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати.