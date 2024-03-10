Довічні виплати ветеранам: хто може їх отримувати та за яких умов
Джерело:ВРУ
В умовах воєнного стану всі військовослужбовці перебувають на грошовому забезпеченні. Та деякі з них мають право на довічну соціальну допомогу навіть після списання зі служби.
Хто має право на довічні виплати
Відповідно до українського законодавства, деякі з військових після звільнення мають право на довічне фінансове забезпечення та соціальні гарантії. Це визначено в Законі України "Про пенсійне забезпечення".
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Право на довічне утримання мають особи з інвалідністю I-III групи, пов'язаної з військовою службою. Розмір такої виплати залежить від групи інвалідності:
- Інвалідам I групи виплачується 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;
- Інвалідам II групи — 40% прожиткового мінімуму;
- Інвалідам III групи — 30% прожиткового мінімуму.
Наразі прожитковий мінімум становить 2 361 гривні.До слова! Для учасників Другої світової війни — особам, старшим за 85 років, надаються пільги, передбачені для інвалідів війни I групи.
Одноразові виплати
В Україні військовослужбовцям, які отримали інвалідність через службу, передбачена одноразова грошова допомога.
Ця допомога нараховується у трьох випадках:
- Якщо інвалідність була спричинена травмою, захворюванням чи пораненням, отриманими під час бойових дій, що призвело до втрати працездатності.
- Якщо інвалідність була спричинена травмою, захворюванням чи пораненням, отриманими під час виконання службових обов'язків або в процесі служби.
- Якщо травма, захворювання чи поранення отримані під час виконання службових обов'язків, призвели до часткової втрати працездатності без призначення групи інвалідності, але ступінь втрати працездатності у відсотках було встановлено не пізніше, ніж через три місяці після звільнення з військової служби.