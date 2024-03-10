Кто имеет право на пожизненные выплаты
Согласно украинскому законодательству, некоторые из военных после увольнения имеют право на пожизненное финансовое обеспечение и социальные гарантии. Это определено в Законе Украины "О пенсионном обеспечении".
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Право на пожизненное содержание имеют лица с инвалидностью I-III группы, связанной с военной службой. Размер такой выплаты зависит от группы инвалидности:
- Инвалидам I группы выплачивается 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;
- Инвалидам II группы - 40% прожиточного минимума;
- Инвалидам III группы - 30% прожиточного минимума.
Сейчас прожиточный минимум составляет составляет 2 361 гривну.
Единовременные выплаты
В Украине военнослужащим, которые получили инвалидность из-за службы, предусмотрена единовременная денежная помощь.
Эта помощь начисляется в трех случаях:
- Если инвалидность была вызвана травмой, заболеванием или ранением, полученными во время боевых действий, что привело к потере трудоспособности.
- Если инвалидность была вызвана травмой, заболеванием или ранением, полученными при исполнении служебных обязанностей или в процессе службы.
- Если травма, заболевания или ранения полученные при исполнении служебных обязанностей, привели к частичной потере трудоспособности без назначения группы инвалидности, но степень утраты трудоспособности в процентах была установлена не позднее, чем через три месяца после увольнения с военной службы.