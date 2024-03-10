Хто має право на довічні виплати

Відповідно до українського законодавства, деякі з військових після звільнення мають право на довічне фінансове забезпечення та соціальні гарантії. Це визначено в Законі України "Про пенсійне забезпечення".

Читайте також Нові доплати від ООН: кому з українців будуть виплачувати допомогу

Право на довічне утримання мають особи з інвалідністю I-III групи, пов'язаної з військовою службою. Розмір такої виплати залежить від групи інвалідності:

Інвалідам I групи виплачується 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

Інвалідам II групи — 40% прожиткового мінімуму;

Інвалідам III групи — 30% прожиткового мінімуму.

Наразі прожитковий мінімум становить 2 361 гривні.

До слова! Для учасників Другої світової війни — особам, старшим за 85 років, надаються пільги, передбачені для інвалідів війни I групи.

Одноразові виплати

В Україні військовослужбовцям, які отримали інвалідність через службу, передбачена одноразова грошова допомога.

Ця допомога нараховується у трьох випадках:

Якщо інвалідність була спричинена травмою, захворюванням чи пораненням, отриманими під час бойових дій, що призвело до втрати працездатності.

Якщо інвалідність була спричинена травмою, захворюванням чи пораненням, отриманими під час виконання службових обов'язків або в процесі служби.

Якщо травма, захворювання чи поранення отримані під час виконання службових обов'язків, призвели до часткової втрати працездатності без призначення групи інвалідності, але ступінь втрати працездатності у відсотках було встановлено не пізніше, ніж через три місяці після звільнення з військової служби.

Важливо! Загалом, українські військовослужбовці отримують грошове забезпечення та додаткові винагороди в діапазоні від 30 000 до 100 000 гривень залежно від місця проходження служби, посади та інших факторів.