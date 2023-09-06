Деякі виплати військовим зберегли: про кого йдеться

Сьогодні у Верховній раді нардепи підтримали важливий законопроєкт щодо збереження грошових виплат деяким військовим та їхнім сім'ям. Йдеться про тих, хто потрапив у полон та зник безвісти.

Для яких військових збережуть виплати

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, понад 280 нардепів у Верховній раді підтримали законопроєкт про посилення соціального захисту військових. Відтак грошові виплати військовим рядового та начальницького складу служби цивільного захисту збережуть.

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Це стосуватиметься тих, хто потрапив у полон, а також зник безвісти. Можливість виплачувати кошти сім'ям теж залишається.

Про що йдеться у законопроєкті

що на початку лютого цього року виплати військовим, поліцейським, службі цивільного захисту в розмірі 30 тисяч скасували. Цієї весни Верховна рада проголосувала про повернення надбавок, але згодом вирішили не проходити всі процедури цього закону через нестачу коштів у бюджеті. Спеціальна робоча група розв'язує це питання зараз.

Крім збереження виплат деяким військовим в законопроєкт додали певні уточнення, а саме:

Уточнення порядку виплати грошової компенсації військовим та поліцейським за невикористані дні відпусток;

Уточнення порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі військових та поліцейських;

Спрощення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

Хто з членів сім'ї може отримати кошти за загиблого воїна

До членів сім'ї, котрі можуть отримати компенсацію, входять:

батьки;

один з подружжя, який не одружився вдруге;

діти, які не досягли повноліття;

діти, старші 18 років, якщо вони або інваліди дитинства, або здобули інвалідність до досягнення ними повноліття;

утриманці загиблого.

У випадку, коли хтось із членів сім'ї відмовиться від виплат або не звертатиметься по неї протягом 3 років, то їхня частина буде автоматично розподілена між іншими членами родини загиблого.

Не можуть претендувати на кошти родичі, які проживають чи мають громадянство в Росії та Білорусі. А також ті, хто засуджений за держзраду, колабораціонізм або пособництво Росії.

Сума, яку можуть отримати родичі, становить 15 мільйонів гривень компенсації. Які документи для цього потрібні – розповіли тут.