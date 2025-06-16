Військовим виплатять по 70 000 гривень: хто отримає кошти у липні

Деякі українські військові зможуть отримати одноразову грошову допомогу від держави у липні 2025 року. Однак додаткові виплати можна втратити, якщо зміняться умови служби.

Хто додатково отримає 70 000 гривень у липні

Військовослужбовці "на нулі", які виконують бойові завдання чи спеціальні обов’язки на найгарячіших напрямках фронту, зможуть отримати додаткові 70 000 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони.

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До спеціальних чи особливо небезпечних завдань відносять:

Виконання військових наказів на лінії бойового зіткнення з ворогом, які здійснюють підрозділи чи військові частини першого ешелону оборони під час контрнаступу чи контратак, до ротного опорного пункту.

Участь в операціях на українських територіях, захоплених російськими військами.

Важливо! Додаткові виплати у 70 000 гривень нараховують за кожні 30 днів виконання спеціальних бойових завдань. Відбувається нарахування за накопичувальною системою – 15 днів на передовій у травні й 15 днів у червні дозволять отримати повну суму додаткових доплат у липні.

Як військовим отримати 70 000 гривень

Отримати додаткові виплати військовий зможе, якщо виконання завдань у найгарячіших точках фронту підтверджене бойовим наказом або одним з цих документів:

відомостями з журналу бойових дій;

бойовим донесенням;

рапортом командира підрозділу.

Однак військовослужбовець може втратити доплату, якщо його переведуть чи відправлять у відрядження до іншої військової частини.

Нова частина має вести облік днів служби військового і вчасно передавати до його штатної частини, яка видає наказ про виплату.

Зокрема, якщо солдат відслужив 30 днів у червні, то дані необхідно передати до 5 липня, щоб виплати було нараховано.

Варто знати! Щоб не втратити нарахування додаткових виплат, необхідно проконтролювати, аби у наказі командира про переведення до іншої частини, були зазначені всі дні виконання спеціальних завдань.