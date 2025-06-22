Поранення, контузія, інвалідність: які виплати передбачені у 2025 році

У 2025 році військовослужбовці можуть розраховувати на компенсацію за поранення, контузію або встановлену інвалідність. Хто має право на виплати та як їх оформити, читайте далі.

Які виплати передбачені для поранених військових

Військовослужбовці, які отримали поранення, контузію чи травму, можуть розраховувати на кілька видів державних виплат залежно від їхніх обставин, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції України.

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По-перше, щомісячне грошове забезпечення зберігається за останньою займаною посадою без додаткових заяв.

По-друге, під час лікування у стаціонарі або у відпустці після тяжкого поранення передбачена додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень. Для її отримання потрібно надати довідку про поранення, що підтверджує зв’язок із військовою службою.

По-третє, у разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності військові мають право на одноразову грошову допомогу. Розмір цієї виплати залежить від ступеня інвалідності або втрати працездатності та оформлюється через медичне оцінювання та відповідні органи Міноборони.

Важливо! Крім того, військовослужбовці можуть отримувати матеріальну допомогу для покриття соціально-побутових потреб і грошову допомогу для оздоровлення, яку оформлюють через командира частини за заявою.