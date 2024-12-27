Грошова допомога військовим при лікуванні: які виплати можуть нарахувати у 2025 році
27 грудня 2024, 20:20Читать новость на русском
Якщо військовослужбовець отримав поранення, то він має право на допомогу від держави. Зокрема така людина може отримати грошові виплати.
Які виплати отримують військові при лікуванні
Кошти надають людям, які отримали поранення внаслідок участі в бойових діях, пише 24 канал з посиланням на адвоката Карпенка Андрія.
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Так є п'ять видів виплат:
- Щомісячне грошове забезпечення в розмірі за останньою займаною посадою перед пораненням (контузією, травмою, каліцтвом тощо).
- Додаткова винагорода – виплата в розмірі 100 000 гривень за поранення, пов’язане із захистом Батьківщини, яка здійснюється щомісяця протягом всіх періодів лікування в стаціонарі або перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення.
- Одноразова грошова допомога – грошова компенсація за будь-яке ушкодження здоров’я, яке призвело до втрати працездатності чи групи інвалідності, отримані при захисті Батьківщини або виконанні обов’язків військової служби.
- Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань – виплата, яка здійснюється військовослужбовцям щороку в розмірі, що дорівнює розміру їхнього місячного грошового забезпечення.
- Грошова допомога для оздоровлення – виплата в розмірі місячного грошового забезпечення, яка здійснюється щороку, незалежно від матдопомоги для вирішення соціально-побутових питань.
Зверніть увагу! Якщо людину знов направили на лікування, то додаткова винагорода все ще виплачується.