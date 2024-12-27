Какие выплаты получают военные при лечении

Средства предоставляют людям, которые получили ранения в результате участия в боевых действиях, пишет 24 канал со ссылкой на адвоката Карпенко Андрея.

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Так есть пять видов выплат:

Ежемесячное денежное обеспечение в размере по последней занимаемой должности перед ранением (контузией, травмой, увечьем и т.д.). Дополнительное вознаграждение – выплата в размере 100 000 гривен за ранение, связанное с защитой Родины, которая осуществляется ежемесячно в течение всех периодов лечения в стационаре или пребывания в отпуске для лечения после тяжелого ранения. Единовременная денежная помощь – денежная компенсация за любое повреждение здоровья, которое привело к потере трудоспособности или группы инвалидности, полученные при защите Родины или выполнении обязанностей военной службы. Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов – выплата, которая осуществляется военнослужащим ежегодно в размере, равной размеру их месячного денежного обеспечения. Денежная помощь для оздоровления – выплата в размере месячного денежного обеспечения, которая осуществляется ежегодно, независимо от матпомощи для решения социально-бытовых вопросов.

Обратите внимание! Если человека вновь направили на лечение, то дополнительное вознаграждение все еще выплачивается.