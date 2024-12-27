Які виплати отримують військові при лікуванні

Кошти надають людям, які отримали поранення внаслідок участі в бойових діях, пише 24 канал з посиланням на адвоката Карпенка Андрія.

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Так є п'ять видів виплат:

Щомісячне грошове забезпечення в розмірі за останньою займаною посадою перед пораненням (контузією, травмою, каліцтвом тощо). Додаткова винагорода – виплата в розмірі 100 000 гривень за поранення, пов’язане із захистом Батьківщини, яка здійснюється щомісяця протягом всіх періодів лікування в стаціонарі або перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення. Одноразова грошова допомога – грошова компенсація за будь-яке ушкодження здоров’я, яке призвело до втрати працездатності чи групи інвалідності, отримані при захисті Батьківщини або виконанні обов’язків військової служби. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань – виплата, яка здійснюється військовослужбовцям щороку в розмірі, що дорівнює розміру їхнього місячного грошового забезпечення. Грошова допомога для оздоровлення – виплата в розмірі місячного грошового забезпечення, яка здійснюється щороку, незалежно від матдопомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Зверніть увагу! Якщо людину знов направили на лікування, то додаткова винагорода все ще виплачується.