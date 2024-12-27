Хто має право на житло

Всі українські військовослужбовці – як мобілізовані, так і контрактники – мають гарантоване право на житло, повідомляє 24 Канал з посиланням на адвокатку Любов Дроботову.

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Згідно з рядом нормативних актів, йдеться про надання службового житла, оренду чи купівлю квартири, а також можливість отримати компенсацію за оренду.

Дроботова пояснила, що всі аспекти щодо компенсацій та житлового забезпечення визначені в статті 12 закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

Зауважте! У пункті 1 закону зазначено, що держава повинна забезпечити місцем проживання або компенсувати витрати на житло. Зокрема, закон посилається на "Житловий кодекс УРСР", який визначає норму житлової площі – 13,65 квадратного метра на одну особу.

У всіх випадках, згідно з нормами закону, йдеться не лише про військовослужбовців, але й про членів їхніх родин. Особливо підкреслено, що є можливість покращити житлові умови, для чого необхідно стати на відповідний облік. З-поміж бажаючих формується черга за двома основними критеріями:

Тривалість перебування військового на обліку; Пріоритетність (деякі особи мають право на отримання житла в першу чергу – конкретні деталі не були розкриті юристкою).

Як оформити компенсацію на житло

Згідно з вимогами законодавства, існує чітка процедура оформлення компенсації, яку родина військового використовуватиме для сплати за квартиру.

Кроки для отримання компенсації на житло для військових:

Подати заяву на компенсацію в паперовій або електронній формі. Якщо в військовій частині є ЦНАП, можна скористатися його послугами; До заяви додати необхідні документи: паспорт (копія), посвідчення (учасника бойових дій, військовослужбовця тощо), довідка про взяття на квартирний облік. Адвокатка зауважила, що перелік документів може змінюватися залежно від конкретного випадку.

Коли скасовується видача компенсації:

Якщо подано неправдиву інформацію;

Якщо військовий та його родина виїхали за межі України на тривале відрядження;

Якщо військового виключено зі списку частини.

Як оформити купівлю квартири за державні кошти

Юристка Любов Дроботова пояснила, як правильно оформити купівлю житла за державні кошти для військовослужбовців та їхніх родин. Ось основні кроки: