Військові можуть отримати до 243 000 гривень: хто має право на доплати
- Військові можуть отримати додаткові винагороди до 243 000 гривень за участь у бойових діях та знищення ворожої техніки, залежно від виконуваних завдань та виду знищеної техніки.
- Виплати військовим можуть не нараховуватися у випадках самовільного залишення частини, відмови виконувати накази, або вживання алкоголю чи наркотиків.
На період дії воєнного стану військові можуть отримати "бойові" виплати та винагороди за знищену техніку. Розмір виплат залежить від завдань, які виконують захисники.
Які види доплат можна отримати
Додаткові грошові винагороди в українській армії залежать від конкретних умов, повідомляє 24 Канал з посиланням на наказ Міноборони.
Дивіться також Як військовому отримати виплату за поранення у 2025 році
На розмір виплат впливають вид діяльності військових, регіон несення військової служби та ступінь залученості до відсічі російській агресії.
Види винагород:
- 100 000 гривень
Отримують військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передових позиціях, на окупованій території, або між позиціями Сил оборони та ворога. Також цю винагороду отримують ті, хто виконує завдання з вогневого ураження – це ракетники, артилеристи та підрозділи протиповітряної оборони;
- 50 000 гривень
Отримують захисники, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;
- 30 000 гривень
Отримують військовослужбовці, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами.
- 70 000 гривень
Отримують військові, які беруть участь у бойових діях на фронті або виконують завдання в тилу ворога.
- Від 15 до 30 000 гривень
Надаються інструкторам у навчальних військових частинах.
- Від 8 до 20 000 гривень
Надаються курсантам військових вищих навчальних закладів.
Винагороди за знищену техніку
Передбачені грошові винагороди за знищення ворожої військової техніки. Залежно від виду трофейної російської техніки передбачається винагорода у розмірі від 12 до 243 000 гривень.
Зокрема, додаткова виплата за знищення корабля становить 243 600 гривень, а ліквідація бойового літака – 121 800 гривень.
Коли можуть не заплатити
Трапляються випадки, коли "бойові" виплати військовослужбовцям не виплачують. Підстави, коли додаткову винагороду дійсно на законних підставах можуть не нарахувати:
- У разі самовільного залишення частини, або дезертирства. В такому випадку припиняються абсолютно усі виплати;
- У разі усунення чи відсторонення від виконання службових обов’язків, або посади;
- У разі відмови виконувати бойові накази (розпорядження). Виплата не нараховується за той місяць, у якому здійснено таке порушення, оголошене наказом командира;
- У разі вживання алкогольних напоїв, або наркотичних речовин;
- У разі добровільної здачі в полон, або навмисного спричинення собі тілесних ушкоджень.
Важливо! В усіх інших випадках, якщо ви маєте право на виплату додаткової винагороди, але не отримуєте її, варто розв’язувати ці питання з командуванням, або звертатися на гарячу лінію Міноборони.