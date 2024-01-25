Переселенцям не скасують виплат у лютому: на скільки продовжили допомогу

З 1 лютого деяким ВПО мали скасувати виплати від держави. Втім це рішення відклали, бо допомогу продовжили ще на один місяць.

Чи продовжили ВПО допомогу

В ефірі телемарафону міністерка соціальної політики Оксана Жолнович зауважила, що для внутрішньо переміщених осіб продовжать виплати від держави ще на один місяць.

Читайте також Польща переглядає правила для біженців: чого чекати українцям

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики Враховуючи певну трудність людям, особливо в зимовий період, знайти роботу, ми спільно з урядом вирішили ще на місяць абсолютно всім до 1 березня продовжити умови виплат.

що з 1 лютого для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу, з 1 серпня 2023 року, допомога мала скасуватися.

Таким чином, вже з 1 березня допомогу зможуть отримувати лише пенсіонери та деякі категорії переселенців. До речі, один місяць продовження виплат коштує бюджету понад 6 мільярдів гривень, повідомила Жолнович.

Хто отримуватиме виплати надалі

У березні, після скасування виплат ВПО, допомогу зможуть отримати:

пенсіонери, які отримують менше ніж 9 444 гривні,

люди з інвалідністю першої та другої груп, діти з інвалідністю, діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування,

родичі, які працевлаштувалися торік, але мають менш як 9400 гривень доходу на кожного члена сім’ї,

люди, які проживають на "умовно безпечних територіях", але їхні діти не ходять у садочки через нестачу місць.

Ми будемо вважати, що мама не працює з незалежних від неї обставин, адже змушена здійснювати догляд за своїми дітьми,

– каже Оксана Жолнович.

Щомісяця переселенці отримують від держави щомісячну компенсацію на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям, а також по 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.