Виплати ВПО не прийшли вчасно: куди звертатися по допомогу

В Україні для внутрішньо переміщених осіб передбачається щомісячна державна допомога. Однак іноді гроші можуть затримуватися.

Чому можуть не прийти виплати для ВПО

Здебільшого причиною таких обставин є технічні проблеми, пише 24 канал з посиланням на сайт Омбудсмана України.

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У разі якщо виникають затримки і виплати не надходять понад місяць – це можуть бути технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше,

– йдеться на сайті.

Якщо ж кошти вже мали б бути зараховані на карту, але цього не відбулося, можна звернутися по допомогу:

до Мінреінтеграції (номер гарячої лінії 15-48);

в офіс уповноваженого з питань ВПО (+38 (066)813-62-39);

до свого ЦНАПу та управління соцзахисту.

Також є можливість надіслати повідомлення в месенджери офіційних сторінок Мінреінтеграції та повідомити про затримку виплат.

Зауважте! Після особистого звернення дані буде перевірено, і вплати буде перерахована.