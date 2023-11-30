З 1 лютого залишаться без виплат: які зміни чекають на ВПО

Вже з 1 лютого зменшиться кількість ВПО, які отримуватимуть грошову допомогу. Наразі виплати отримують 2,6 мільйона ВПО, а офіційно зареєстрованих — понад 4,9 мільйона осіб.

З 1 лютого грошову допомогу отримуватиме понад 170 тисяч ВПО, хоча наразі виплати отримують 2,6 мільйона осіб. Про це повідомив Омбудсмен України Дмитро Лубинець у своєму Telegram-каналі.

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Як Омбудсмен України, я не погоджуюся зі змінами, й озвучив це на слуханнях у Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів,

– написав Лубинець.

Яких змін очікувати

Що ще зміниться у соцвиплатах для переселенців взимку:

Грошову допомогу можуть отримати переселенці після повернення з-за кордону. Для цього їм потрібно звернутися в уповноважені органи через 15 робочих днів після приїзду в Україну. Головною умовою є те, що вони не отримували ці соцвиплати раніше.

Виплати для ВПО припинятимуться через 3 місяці після закінчення бойових дій або окупації території, на якій вони зареєстровані.

Переселенці, що не працюють, мають 3 місяці після призначення грошової допомоги на те, щоб влаштуватися на роботу, відкрити ФОП або стати на облік у центрі зайнятості.

Через повторну евакуацію 1 серпня 2023 року деякі особи мали переміститися. Тому їм надаватимуть виплати, але лише якщо ці громадяни знаходяться в евакуаційних списках.

Скільки платять ВПО

Зараз громадяни зі статусом переселенця отримують такі виплати:

2 тисячі гривень – особи старше 18 років;

– особи старше 18 років; 3 тисячі гривень – діти (до 18 років) та громадяни з інвалідністю.

Як довго тривають виплати

Кошти перераховують щомісячно після 15 та 28 числа на спеціальний рахунок.

Від 1 серпня щомісячну допомогу для ВПО назначають лише на 6 місяців. Проте її можуть продовжити для родини у складі якої є:

діти з інвалідністю;

особи, які доглядають за особою з інвалідністю;

особи пенсійного віку;

троє і більше дітей віком до 18 років;

неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника.

Також виплати продовжать, якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів.