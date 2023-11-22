Невже виплати скасують: в європейських країнах біженці можуть постати перед труднощами

У Польщі на 2024 рік українські біженці можуть не отримувати соцдопомоги, а в Німеччині багатьох спонукатимуть до пошуки роботи. Відтак на українців за кордоном може чекати чимало змін.

В Польщі скасують виплати українцям

Нещодавно в Польщі повідомили, що скасують виплати для деяких категорій біженців. Йдеться про допомогу українцям. Втім експерт Андрій Павловський у коментарі 24 Каналу розповів, що навряд допомогою скасують. Однак вона буде переглянута, тобто, ймовірно, буде зменшення обсягу допомоги.

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Андрій Павловський Експерт з питань соціальної політики У більшості європейських країн щороку переглядають таку допомогу біженцям залежно від економічного стану держави. Відтак визначається розмір такої допомоги.

Водночас із заяв спікера уряду Польщі Петра Мюллера стає відомо, що вже у 2024 році українці втратять частину соціальних допомог. Він пояснює це тим, що українці вже перестали масово виїжджати за кордон.

Ймовірно, виплати припинять виплачувати у першому кварталі наступного року.

Термін дії рішень щодо надання допомоги поступово закінчується. Так сказано в законі й виплати не будуть продовжуватися,

– каже Мюллер.

До речі, в Польщі українські біженці мали право на такі державні виплати:

виплати 400 Plus – 400 злотих (це десь 3,5 тисячі гривень) батькам, чиї діти перебувають у яслах,

програма Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) – до 1 тисячі злотих (до майже 9 тисяч гривень) на дітей від 1 до 3 років,

виплати на дітей "Сім'я 500+" – 500 злотих щомісяця (майже 4,5 тисячі гривень).

Що відбувається в Німеччині

За словами Павловського в Німеччині ще цікавіша система допомоги. В країні практично рік виплачують соцдопомогу, а потім всіляко спонукають біженців йти на мовні курси та шукати роботу.

Тим більше нещодавно керівник німецького уряду виступив та закликав німецькі компанії спростити найм українських біженців на роботу без знання мови. Тобто в інших європейських країнах просто створюють такі умови, щоб люди йшли працювати, а не сиділи далі на цій допомозі,

– додає експерт.

Відповідно до Закону про правовий статус іноземних громадян Німеччини біженці з України набувають в країні статусу тимчасового захисту.

Стандартна місячна допомога з безробіття тоді становила 449 євро для дорослого. Для дітей – від 285 євро.

З 1 червня 2022 року розмір допомоги українцям зрівняли з допомогою для інших біженців.

З 1 січня 2023 року відбулася трансформація із запровадженням нової форми державного соціального захисту – Bürgergeld.

Згідно з нею, дорослі одинокі та непрацюючі українці отримують 502 євро щомісяця.

Двоє дорослих, що проживає разом – 902 євро.

На дітей – від 311 до 420 євро залежно від віку.

В Україні теж скасують, але не допомогу

Якщо українські біженці працюють на повній зайнятості в Німеччині, а їхня зарплата становить 1040 євро та вище, то соцдопомогу скасовують.

В Україні припинять виплачувати стипендії студентам, які все ще навчаються в Україні, але виїхали за кордон. Це зроблено для економії, адже тоді кошти спрямовуватимуть лише на студентів, які залишилися в Україні.

Наше уряд визначив, що, наприклад, студентам, які тут навчаються онлайн, а проживають за кордоном, скасують стипендії,

– пояснює Андрій Павловський.

Він зауважує, що у нас є проблеми з надходженням грошей до бюджету. А виплата стипендій – бюджетні витрати. Тим більше, що вся фактично соціальна допомога є допомогою від наших партнерів коштом зовнішніх запозичень.

Про те, що стипендії скасують повідомив заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону.

За його словами, допомога у першу чергу повинна залишатися для тих студентів, які зараз і тут будують країну. Стипендія академічна якраз для того, щоб мати змогу отримати ті знання, які будуть потрібні для перемоги України й після неї.