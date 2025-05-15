Як військовослужбовцю отримати виплату за поранення
- Поранені військові мають право на виплату 100 000 гривень за поранення, підтверджене висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), під час лікування, реабілітації або медичної відпустки.
- Виплата може не бути нарахована без довідки форми № 5 або Акта про нещасний випадок, якщо лікування триває понад 4 місяці без повторного ВЛК, або при переведенні військового в розпорядження командира без статусу тяжкого поранення.
Поранені військові мають право на додаткову виплату – 100 000 гривень. Ця сума не входить до основного грошового забезпечення і надається як винагорода за отримані поранення, травми чи контузії, пов’язані з виконанням бойових завдань.
У яких випадках надається виплата
Виплата нараховується щомісячно на весь період лікування в лікарні, реабілітації або під час медичної відпустки після тяжкого поранення, передає 24 Канал з посиланням на МІПЛ.
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Важливо, щоб поранення було підтверджене висновком військово-лікарської комісії.
Коли військові можуть отримати виплату:
за весь період стаціонарного лікування (в Україні або за кордоном, але не довше року);
під час реабілітації після поранення;
у відпустці для лікування – якщо поранення визнано тяжким (за висновком ВЛК);
якщо лікування триває понад 4 місяці – потрібно пройти ВЛК повторно й надати висновок командиру.
Зауважте! Щоб оформити винагороду, потрібно надати документи до військової частини, включаючи висновок ВЛК і повідомлення командира про лікування. Сума залежить від кількості днів лікування або відпустки після поранення.
Чому можуть не виплатити кошти за поранення
Основна причина відмови у виплаті – відсутність довідки форми № 5 або Акта про нещасний випадок (для військових не з ЗСУ). Цей документ підтверджує, що поранення, травма чи контузія пов’язані з виконанням військового обов’язку.
Без цієї довідки військово-лікарська комісія (ВЛК) не зможе офіційно встановити причинний зв’язок між пораненням і службою. А також не буде підстав для нарахування додаткової винагороди чи одноразової допомоги у разі інвалідності чи втрати працездатності.
Важливо! Якщо довідку не надали, потрібно подати рапорт командиру своєї військової частини з вимогою її оформлення.
Інші причини
Виплата 100 000 гривень може бути не нарахована або припинена, якщо лікування триває понад 4 місяці, а військовий не пройшов ВЛК і не має відповідного висновку. У такому випадку поновити виплати можна через суд або звернення до органів захисту прав військових.
Також гроші можуть не нараховувати, якщо військового вивели за штат чи перевели в розпорядження командира, однак право на додаткову винагороду зберігається – за умови тяжкого поранення.
Зауважте! У таких випадках військовим платять оклад за званням, надбавку за вислугу і додаткову винагороду 20 100 гривень (пропорційно до днів у розпорядженні). Це право діє з 1 червня 2023 року і поширюється на минулі періоди, якщо військовий не звільнений.