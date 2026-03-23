Газ під ударом: ОАЕ відновили ключовий завод, але експорт фактично зупинено

В Об'єднаних Арабських Еміратах у понеділок, 23 березня, відновили роботу найбільшого в країні газопереробного заводу. Запустити підприємство вдалося після атаки Ірану, яка минулого тижня зупинила цей стратегічний

Що відомо про роботу заводу?

За словами джерел, саме цей завод у Хабшані забезпечує значну частину внутрішніх потреб ОАЕ в газі, пише Bloomberg.

Разом з тим завод із виробництва скрапленого природного газу (СПГ) на острові Дас, який залишається єдиним діючим підприємством, наразі працює на дуже низькому рівні.

Річ у тім, що завод не може відправляти на експорт газ через Ормузьку протоку, яку блокують військові Ірану. Тому воно і не зупиняється, але й працює повноцінно.

Підприємство потужністю 6 мільйонів тонн на рік повністю не зупиняли, щоб мати змогу швидко відновити роботу після розблокування маршруту,

– говорять джерела.

Газова компанія ADNOC Gas Plc, повідомила, що тимчасово скоригувала виробництво СПГ, оскільки має перебої з експортом через Ормуз. Вона управляє заводом у Хабшані та підприємством на острові Дас.

Компанія намагається виконати зобов’язання за чинними контрактами, наскільки це можливо, у тісній співпраці з клієнтами.

Чому постачання газу опинилися під ударом?

Через загострення війни в Ірані сьогодні уся енергетична інфраструктура Перської затоки знаходиться під ударами. Великі виробники вже скоротили видобуток нафти, а частина нафтопереробних заводів зупинила свою роботу.

Постраждав і видобуток газу. Нагадаємо, що на початку березня Іран атакував двома безпілотниками найбільший у світі завод СПГ у Катарі, пише Reuters.

Компанія QatarEnergy, яка володіє об'єктом, заявила про зупинку виробництва газу. Минулого тижня Іран знову вдарив по комплексу у Рас-Лаффані, завдавши значних збитків.

Наразі увага світу зосереджена на ультиматумі президента США Дональд Трамп, який дав Ірану дедлайн на відкриття Ормузької протоки.

Якщо Іран ПОВНІСТЮ НЕ ВІДКРИЄ, БЕЗ ПОГРОЗ, Ормузьку протоку протягом 48 ГОДИН з цього самого моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть ударів і знищать їхні електростанції, починаючи з найбільшої,

– написав президент США у Truth Social у суботу.

У відповідь Тегеран заявив, що атакуватиме енергетичну інфраструктуру по всій Перській затоці.

Важливо! Однак у понеділок Трамп заявив, що продовжив дедлайн для Ірану для відкриття Ормузької протоки. За його словами, між США та Іраном нібито відбулися "дуже хороші та продуктивні переговори", що й змусило його послабити вимоги. Однак Тегеран відкидає усі заяви президента.

Як атаки на заводи впливають на ціни?