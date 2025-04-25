НБУ змінив прогноз щодо вартості пального: чи зростуть ціни у 2025 році

Національний банк України переглянув свій прогноз щодо зростання цін на пальне у 2025 році. Очікується майже стабільний рівень цін через зниження вартості нафти.

Чи будуть рости ціни

Очікуване зростання цін на пальне становить лише 1,2% замість раніше прогнозованих 13,5% у січні, передає 24 Канал з посиланням на інфляційний звіт НБУ.

Читайте також Обсяги продажу пального на АЗС падають, а його вартість росте

У середньостроковій перспективі світове здешевлення нафти частково нівелює вплив підвищення акцизів, тож темпи зростання цін на пальне залишатимуться стриманими – не більше 5%, зазначає Нацбанк у квітневому інфляційному звіті.

У березні 2025 року річне зростання цін на пальне прискорилося до 9,9% проти 4,8% у грудні 2024-го. На це вплинули чергове підвищення акцизів, цінові коливання на світових ринках, а також ослаблення гривні до євро в березні.

Що далі буде з вартістю пального

Попри очікування, пальне в Україні подорожчало менше, ніж прогнозувалося. Цьому сприяли достатні запаси та покращення логістики імпорту. Наприкінці березня роздрібні ціни знизилися слідом за гуртовими – на тлі здешевлення нафти.

Зауважте! У Нацбанку пояснюють, що вартість пального й надалі залежатиме від глобальних нафтових цін. Водночас певне зростання можливе з 1 травня 2025 року, коли стане обов’язковим додавання біоетанолу до бензину – за це виробники включатимуть додаткову націнку.