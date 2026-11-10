Зарядні станції дорожчають, генераторам потрібен бензин: як українцям пережити нові блекаути

Тривалі відключення електроенергії змушують українців шукати способи забезпечити себе світлом. Одні купують зарядні станції та павербанки, інші встановлюють генератори й запасаються бензином або дизелем.

Українці активніше купують бензин для генераторів

Українцям варто памʼятати, що генератор не може безперервно працювати без належного обслуговування, а повноцінна альтернатива у вигляді потужної зарядної станції коштує чималих грошей. Чи варто зараз робити запаси пального, наскільки зросло його постачання та чи можуть генератори стати надійним рішенням під час тривалих блекаутів, у коментарі 24 Каналу розповів директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Потреба в пальному для автономного живлення вже відображається на ринку. За словами Сергія Куюна, постачання бензину в Україні зросло приблизно на 7% порівняно з вереснем. Для осіннього періоду це показовий результат, адже зазвичай у цей час споживання пального знижується через сезонні чинники.

Сергій Куюн Директор консалтингової групи А-95 Я думаю, що тут генераторний попит своє слово однозначно сказав.

Невеликі генератори, які використовують магазини, заклади та приватні домогосподарства, зазвичай працюють на бензині. Натомість потужніші промислові установки частіше потребують дизельного пального.

Тому збільшення постачань бензину може бути одним із сигналів того, що бізнес і населення активніше готуються до перебоїв з електропостачанням. Водночас точно оцінити, скільки пального українці купують саме для генераторів, складно.

Окремої статистики щодо таких закупівель немає. До того ж на попит впливають й інші чинники. Зокрема, перебої з постачанням скрапленого газу на окремих АЗС могли підштовхнути частину водіїв до купівлі бензину.

Автомобілі з газобалонним обладнанням можуть працювати й на бензині, тому зміни на ринку автогазу також позначаються на його споживанні. Куюн наголошує, що наразі дефіциту бензину немає, однак ситуація залишається вразливою. Російські атаки на енергетичну та іншу інфраструктуру створюють ризики, які складно передбачити заздалегідь.

Ми бачимо, наскільки хитка ситуація. Росіяни б'ють по найбільш непередбачуваних об'єктах, постійно виникають сюрпризи, від яких не можна захиститися і які неможливо спрогнозувати,

– пояснює директор А-95.

Саме тому, на його думку, певний запас пального може бути корисним для тих, хто має безпечне місце для його зберігання.

Краще хай воно буде, ніж його не буде,

– каже Куюн.

Водночас зберігати каністри з бензином у квартирі чи багатоповерховому будинку – погана ідея через пожежну небезпеку. Тож робити запаси варто лише за наявності належних умов для безпечного зберігання пального.

Зарядні станції та павербанки теж стали популярнішими

Генератори – не єдиний спосіб пережити тривале відключення світла. Українці також активніше купують зарядні станції та павербанки. Показовою стала реакція покупців після відключень електроенергії наприкінці вересня. За даними Європейської Бізнес Асоціації, у мережі COMFY з 29 вересня до 5 жовтня продажі зарядних станцій зросли на 74% порівняно з попереднім тижнем, а павербанків – на 30%.

Найбільший попит на таку техніку зафіксували:

в Харкові;

Дніпрі;

Кривому Розі;

Києві.

Попит на техніку змінюється відразу, щойно розпочинаються відключення. І хоча ми поки що не бачимо дефіциту енергонезалежної техніки, нещодавні вимкнення електрики одразу призвели до зростання продажів, особливо зарядних станцій,

– розповів керівник департаменту "Аксесуари" COMFY Андрій Гречин.

За даними компанії, покупці найчастіше звертають увагу на павербанки ємністю 20 000 і 30 000 мА\год із підтримкою швидкої зарядки. Такі пристрої дають змогу кілька разів зарядити смартфон та підтримувати роботу невеликих гаджетів, але не замінюють повноцінне джерело живлення для побутової техніки.



Які павербанки купують українці у 2026/Скриншот з сайту Rozetka

Із зарядними станціями ситуація інша. Покупці обирають як компактні пристрої для базових потреб, так і потужніші моделі, здатні підтримувати роботу кількох побутових приладів. У COMFY відзначають попит на станції потужністю близько 800 Вт із ємністю 512 Вт\год, а також на потужніші рішення - зокрема моделі на 2 400 Вт і ємністю 2 240 Вт\год.



Які зарядні станції купують українці у 2026/Скриншот з сайту Rozetka

За інформацією COMFY, особливо помітний попит на зарядні станції був у Дніпрі. Обсяг їхніх продажів у цьому місті виявився приблизно на 200% більшим, ніж у Харкові, який посів друге місце, і втричі перевищив показник Києва.

У компанії також звертають увагу на якість техніки. Під час вибору зарядної станції важливо перевіряти характеристики, наявність захисту від перегрівання та гарантію виробника. На ринку під час сплесків попиту можуть з'являтися дешеві копії з невідомими компонентами, а їх використання створює ризики для техніки та безпеки помешкання.

Чому генератор не може працювати безперервно

Попри популярність зарядних станцій, вони доступні не кожному. Сергій Куюн звертає увагу на їхню вартість. Адже навіть відносно невеликий пристрій може обійтися покупцеві в десятки тисяч гривень. А якщо потрібна потужніша система з інвертором і більшою ємністю, витрати будуть ще вищими.

Один кіловат – знайомі купили EcoFlow за 30-32 тисячі гривень. І що таке кіловат? Наскільки його вистачить у середній квартирі? Це теж декілька годин, а не тиждень,

– пояснює експерт.

Тому для частини домогосподарств генератор залишається доступнішим способом отримати електроенергію під час відключень.

Проте й він має обмеження. Його не можна сприймати як пристрій, який здатен безперервно працювати цілодобово протягом кількох днів.

Генератор теж обмежений реальним механізмом, але хоч на якийсь час він може забезпечити електроенергією. Просто треба правильно експлуатувати, давати йому перепочинок і обслуговувати,

– наголошує Куюн.

Отже, універсального рішення для всіх немає. Павербанк допоможе залишатися на зв'язку, зарядна станція – підтримувати роботу частини побутової техніки, а генератор може забезпечити більше потужності, але потребуватиме пального, належного обслуговування та безпечного місця для використання.

До слова, станом на середині жовтня українці дедалі частіше дбають про власну енергонезалежність і купують обладнання для резервного живлення. Наразі близько 70% покупців купують у кредит. Серед вагомих причин – ціни на станції. А в сучасних обставинах – при відключеннях електроенергії попит на зарядні станції чи павербанки – високий.