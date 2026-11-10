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Зарядные станции дорожают, генераторам нужен бензин: как украинцам пережить новые блекауты

Лілія Оленюк
Сколько стоит автономное энергоснабжение и поможет ли генератор во время отключения электричества

Генератор или зарядная станция – что лучше во время отключений электричества / Фото Pexels

Длительные отключения электроэнергии заставляют украинцев искать способы обеспечить себя светом. Одни покупают зарядные станции и портативные зарядные устройства, другие устанавливают генераторы и запасаются бензином или дизельным топливом.

Украинцам стоит помнить, что генератор не может непрерывно работать без надлежащего обслуживания, а полноценная альтернатива в виде мощной зарядной станции стоит немалых денег. Стоит ли сейчас делать запасы топлива, насколько выросли его поставки и могут ли генераторы стать надежным решением во время длительных отключений электроэнергии – об этом в комментарии для 24 Канала рассказал директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

 
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Потребность в топливе для автономного энергоснабжения уже отражается на рынке. По словам Сергея Куюна, поставки бензина в Украину выросли примерно на 7% по сравнению с сентябрем. Для осеннего периода это показательный результат, ведь обычно в это время потребление топлива снижается из-за сезонных факторов.

Сергей Куюн

Директор консалтинговой группы А-95

Я думаю, что здесь генераторный спрос однозначно сыграл свою роль.

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Небольшие генераторы, которые используют магазины, заведения и частные домохозяйства, обычно работают на бензине. Зато более мощные промышленные установки чаще нуждаются в дизельном топливе.

Поэтому увеличение поставок бензина может быть одним из сигналов того, что бизнес и население активнее готовятся к перебоям с электроснабжением. В то же время точно оценить, сколько топлива украинцы покупают именно для генераторов, сложно.

Отдельной статистики по таким закупкам нет. К тому же на спрос влияют и другие факторы. В частности, перебои с поставками сжиженного газа на отдельных АЗС могли подтолкнуть часть водителей к покупке бензина.

Топливо

Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Автомобили с газобаллонным оборудованием могут работать и на бензине, поэтому изменения на рынке автогаза также сказываются на его потреблении. Куюн подчеркивает, что пока дефицита бензина нет, однако ситуация остается уязвимой. Российские атаки на энергетическую и другую инфраструктуру создают риски, которые сложно предвидеть заранее.

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Мы видим, насколько нестабильна ситуация. Россияне наносят удары по самым непредсказуемым объектам, постоянно возникают сюрпризы, от которых невозможно защититься и которые невозможно спрогнозировать– объясняет директор А-95.

Именно поэтому, по его мнению, определенный запас топлива может пригодиться тем, у кого есть безопасное место для его хранения.

Лучше пусть оно будет, чем его не будет– говорит Куюн.

В то же время хранить канистры с бензином в квартире или многоэтажном доме – плохая идея из-за пожарной опасности. Поэтому делать запасы стоит только при наличии надлежащих условий для безопасного хранения топлива.

Генераторы – не единственный способ пережить длительное отключение света. Украинцы также активнее покупают зарядные станции и портативные зарядные устройства. Показательной стала реакция покупателей после отключений электроэнергии в конце сентября. По данным Европейской бизнес-ассоциации, в сети COMFY с 29 сентября по 5 октября продажи зарядных станций выросли на 74% по сравнению с предыдущей неделей, а внешних аккумуляторов – на 30%.

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Наибольший спрос на такую технику был зафиксирован:

  • в Харькове;
  • Днепре;
  • Кривом Роге;
  • Киеве.

Спрос на технику меняется только что, как только начинаются отключения. И хотя мы пока не наблюдаем дефицита энергонезависимой техники, недавние отключения электричества сразу привели к росту продаж, особенно зарядных станций– рассказал руководитель департамента "Аксессуары" COMFY Андрей Гречин.

По данным компании, покупатели чаще всего обращают внимание на портативные зарядные устройства емкостью 20 000 и 30 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки. Такие устройства позволяют несколько раз зарядить смартфон и поддерживать работу небольших гаджетов, но не заменяют полноценный источник питания для бытовой техники.


Какие портативные зарядные устройства покупают украинцы в 2026 году / Скриншот с сайта Rozetka

С зарядными станциями ситуация иная. Покупатели выбирают как компактные устройства для базовых нужд, так и более мощные модели, способные поддерживать работу нескольких бытовых приборов. В COMFY отмечают спрос на станции мощностью около 800 Вт с емкостью 512 Вт·ч, а также на более мощные решения – в частности, модели на 2 400 Вт и емкостью 2 240 Вт·ч.

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Какие зарядные станции покупают украинцы в 2026 году / Скриншот с сайта Rozetka

По информации COMFY, особенно заметный спрос на зарядные станции наблюдался в Днепре. Объем их продаж в этом городе оказался примерно на 200% больше, чем в Харькове, занявшем второе место, и в три раза превысил показатель Киева.

В компании также обращают внимание на качество техники. При выборе зарядной станции важно проверять характеристики, наличие защиты от перегрева и гарантию производителя. На рынке во время всплесков спроса могут появляться дешевые копии с неизвестными компонентами, а их использование создает риски для техники и безопасности жилья.

Несмотря на популярность зарядных станций, они доступны не каждому. Сергей Куюн обращает внимание на их стоимость. Ведь даже относительно небольшое устройство может обойтись покупателю в десятки тысяч гривен. А если нужна более мощная система с инвертором и большей емкостью, расходы будут еще выше.

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Один киловатт – знакомые купили EcoFlow за 30–32 тысячи гривен. А что такое киловатт? Насколько его хватит в средней квартире? Это тоже несколько часов, а не неделя– объясняет эксперт.

Поэтому для части домохозяйств генератор остается более доступным способом получения электроэнергии во время отключений.

Однако и у него есть ограничения. Его нельзя воспринимать как устройство, способное непрерывно работать круглосуточно в течение нескольких дней.

Генератор тоже ограничен реальными техническими возможностями, но хотя бы на какое-то время он может обеспечить электроэнергией. Просто нужно правильно эксплуатировать, давать ему передышку и обслуживать– подчеркивает Куюн.

Итак, универсального решения для всех нет. Павербанк поможет оставаться на связи, зарядная станция – поддерживать работу части бытовой техники, а генератор может обеспечить большую мощность, но потребует топлива, надлежащего обслуживания и безопасного места для использования.

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К слову, по состоянию на середину октября украинцы все чаще заботятся о собственной энергонезависимости и покупают оборудование для резервного питания. Сейчас около 70% покупателей приобретают их в кредит. Среди весомых причин – цены на станции. А в современных условиях – при отключениях электроэнергии – спрос на зарядные станции или павербанки высок.

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