Зарядные станции дорожают, генераторам нужен бензин: как украинцам пережить новые блекауты

Украинцы все активнее покупают бензин для генераторов

Украинцам стоит помнить, что генератор не может непрерывно работать без надлежащего обслуживания, а полноценная альтернатива в виде мощной зарядной станции стоит немалых денег. Стоит ли сейчас делать запасы топлива, насколько выросли его поставки и могут ли генераторы стать надежным решением во время длительных отключений электроэнергии – об этом в комментарии для 24 Канала рассказал директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

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Потребность в топливе для автономного энергоснабжения уже отражается на рынке. По словам Сергея Куюна, поставки бензина в Украину выросли примерно на 7% по сравнению с сентябрем. Для осеннего периода это показательный результат, ведь обычно в это время потребление топлива снижается из-за сезонных факторов.

Сергей Куюн Директор консалтинговой группы А-95 Я думаю, что здесь генераторный спрос однозначно сыграл свою роль.

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Небольшие генераторы, которые используют магазины, заведения и частные домохозяйства, обычно работают на бензине. Зато более мощные промышленные установки чаще нуждаются в дизельном топливе.

Поэтому увеличение поставок бензина может быть одним из сигналов того, что бизнес и население активнее готовятся к перебоям с электроснабжением. В то же время точно оценить, сколько топлива украинцы покупают именно для генераторов, сложно.

Отдельной статистики по таким закупкам нет. К тому же на спрос влияют и другие факторы. В частности, перебои с поставками сжиженного газа на отдельных АЗС могли подтолкнуть часть водителей к покупке бензина.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Автомобили с газобаллонным оборудованием могут работать и на бензине, поэтому изменения на рынке автогаза также сказываются на его потреблении. Куюн подчеркивает, что пока дефицита бензина нет, однако ситуация остается уязвимой. Российские атаки на энергетическую и другую инфраструктуру создают риски, которые сложно предвидеть заранее.

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Мы видим, насколько нестабильна ситуация. Россияне наносят удары по самым непредсказуемым объектам, постоянно возникают сюрпризы, от которых невозможно защититься и которые невозможно спрогнозировать– объясняет директор А-95.

Именно поэтому, по его мнению, определенный запас топлива может пригодиться тем, у кого есть безопасное место для его хранения.

Лучше пусть оно будет, чем его не будет– говорит Куюн.

В то же время хранить канистры с бензином в квартире или многоэтажном доме – плохая идея из-за пожарной опасности. Поэтому делать запасы стоит только при наличии надлежащих условий для безопасного хранения топлива.

Зарядные станции и powerbankи тоже стали популярнее

Генераторы – не единственный способ пережить длительное отключение света. Украинцы также активнее покупают зарядные станции и портативные зарядные устройства. Показательной стала реакция покупателей после отключений электроэнергии в конце сентября. По данным Европейской бизнес-ассоциации, в сети COMFY с 29 сентября по 5 октября продажи зарядных станций выросли на 74% по сравнению с предыдущей неделей, а внешних аккумуляторов – на 30%.

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Наибольший спрос на такую технику был зафиксирован:

в Харькове;

Днепре;

Кривом Роге;

Киеве.

Спрос на технику меняется только что, как только начинаются отключения. И хотя мы пока не наблюдаем дефицита энергонезависимой техники, недавние отключения электричества сразу привели к росту продаж, особенно зарядных станций– рассказал руководитель департамента "Аксессуары" COMFY Андрей Гречин.

По данным компании, покупатели чаще всего обращают внимание на портативные зарядные устройства емкостью 20 000 и 30 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки. Такие устройства позволяют несколько раз зарядить смартфон и поддерживать работу небольших гаджетов, но не заменяют полноценный источник питания для бытовой техники.



Какие портативные зарядные устройства покупают украинцы в 2026 году / Скриншот с сайта Rozetka

С зарядными станциями ситуация иная. Покупатели выбирают как компактные устройства для базовых нужд, так и более мощные модели, способные поддерживать работу нескольких бытовых приборов. В COMFY отмечают спрос на станции мощностью около 800 Вт с емкостью 512 Вт·ч, а также на более мощные решения – в частности, модели на 2 400 Вт и емкостью 2 240 Вт·ч.

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Какие зарядные станции покупают украинцы в 2026 году / Скриншот с сайта Rozetka

По информации COMFY, особенно заметный спрос на зарядные станции наблюдался в Днепре. Объем их продаж в этом городе оказался примерно на 200% больше, чем в Харькове, занявшем второе место, и в три раза превысил показатель Киева.

В компании также обращают внимание на качество техники. При выборе зарядной станции важно проверять характеристики, наличие защиты от перегрева и гарантию производителя. На рынке во время всплесков спроса могут появляться дешевые копии с неизвестными компонентами, а их использование создает риски для техники и безопасности жилья.

Почему генератор не может работать непрерывно

Несмотря на популярность зарядных станций, они доступны не каждому. Сергей Куюн обращает внимание на их стоимость. Ведь даже относительно небольшое устройство может обойтись покупателю в десятки тысяч гривен. А если нужна более мощная система с инвертором и большей емкостью, расходы будут еще выше.

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Один киловатт – знакомые купили EcoFlow за 30–32 тысячи гривен. А что такое киловатт? Насколько его хватит в средней квартире? Это тоже несколько часов, а не неделя– объясняет эксперт.

Поэтому для части домохозяйств генератор остается более доступным способом получения электроэнергии во время отключений.

Однако и у него есть ограничения. Его нельзя воспринимать как устройство, способное непрерывно работать круглосуточно в течение нескольких дней.

Генератор тоже ограничен реальными техническими возможностями, но хотя бы на какое-то время он может обеспечить электроэнергией. Просто нужно правильно эксплуатировать, давать ему передышку и обслуживать– подчеркивает Куюн.

Итак, универсального решения для всех нет. Павербанк поможет оставаться на связи, зарядная станция – поддерживать работу части бытовой техники, а генератор может обеспечить большую мощность, но потребует топлива, надлежащего обслуживания и безопасного места для использования.

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К слову, по состоянию на середину октября украинцы все чаще заботятся о собственной энергонезависимости и покупают оборудование для резервного питания. Сейчас около 70% покупателей приобретают их в кредит. Среди весомых причин – цены на станции. А в современных условиях – при отключениях электроэнергии – спрос на зарядные станции или павербанки высок.