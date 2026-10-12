Как изменился процесс покупки зарядных станций

В 2022–2023 годах около 70% покупателей оплачивали зарядные станции полностью за свой счет, а 30% пользовались кредитованием. Об этом рассказал бренд-менеджер EcoFlow в Украине Сергей Силин в эфире "Ранок.LIVE".

Теперь ситуация обратная: примерно 70% клиентов покупают зарядные станции в кредит, и эта доля продолжает расти. По словам Сергея Силина, одна из причин – высокая стоимость мощных зарядных станций.

И я думаю, что это именно потому, что берут более дорогостоящие станции, они, конечно, дороже, и люди не готовы сразу платить 80, 60, 100 тысяч гривен. Поэтому они рассчитывают на то, что будут выплачивать в течение года. И это для них более или менее нормально. Но, как мы выяснили, электроэнергия – это то, без чего очень сложно все-таки выжить. Если у тебя есть возможность, то лучше запастись ею уже сейчас,

– отметил Силин.

Что понадобится украинцам при подготовке к зиме

Подготовка к зиме и возможным перебоям с электроснабжением остается одним из факторов спроса на зарядные станции. На фоне российских атак на энергетическую инфраструктуру такое оборудование для многих украинцев стало способом обеспечить резервное питание дома.

Для квартиры рекомендуют выбирать станции емкостью около 1 кВт·ч и номинальной мощностью 1,5–2 кВт. В то же время даже такого устройства может оказаться недостаточно для длительной работы энергоемкой техники: например, обогреватель на полной мощности способен быстро разрядить аккумулятор.

Помимо зарядной станции, к возможным перебоям со светом стоит подготовить портативные зарядные устройства, автономные фонари и резервное питание для роутера. Также важно иметь дома запас питьевой и технической воды на 2–3 суток и продукты, не требующие приготовления.

Из-за риска перебоев с отоплением стоит позаботиться о теплой одежде, одеялах или спальном мешке, а также проверить утепление окон и дверей. Заблаговременная подготовка поможет легче пережить возможные отключения зимой.