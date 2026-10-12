Як змінилася купівля зарядних станцій

У 2022 – 2023 роках близько 70% покупців оплачували зарядні станції повністю власними коштами, а 30% користувалися кредитуванням. Про це розповів бренд-менеджер EcoFlow в Україні Сергій Сілін в етері Ранок.LIVE.

Тепер ситуація протилежна: приблизно 70% клієнтів купують зарядні станції в кредит, і ця частка продовжує зростати. За словами Сергія Сіліна, одна з причин – висока вартість потужних зарядних станцій.

І я думаю, що це саме через те, що беруть більш дороговартісні станції, вони, звичайно, дорожчі, і не готові люди одразу платити 80, 60, 100 тисяч гривень. Тому вони розраховують на те, що будуть виплачувати продовж року. І це для них більш-менш нормально. Але, як ми з'ясували, електроенергія – це те, без чого дуже складно все-таки вижити. Якщо в тебе є можливість, то краще цим запастися вже зараз,

– зазначив Сілін.

Що знадобиться українцям, готуючись до зими

Підготовка до зими й можливих перебоїв з електропостачанням залишається одним із чинників попиту на зарядні станції. На тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру таке обладнання для багатьох українців стало способом забезпечити резервне живлення вдома.

Для квартири радять розглядати станції ємністю близько 1 кВт на годину і номінальною потужністю 1,5 – 2 кВт. Водночас навіть такого пристрою може бути недостатньо для тривалої роботи енергоємної техніки: наприклад, обігрівач на повній потужності здатен швидко розрядити акумулятор.

Окрім зарядної станції, до можливих перебоїв зі світлом варто підготувати повербанки, автономні ліхтарі та резервне живлення для роутера. Також важливо мати вдома запас питної й технічної води на 2 – 3 доби та продукти, які не потребують приготування.

Через ризик перебоїв з опаленням варто подбати про теплий одяг, ковдри або спальник, а також перевірити утеплення вікон і дверей. Завчасна підготовка допоможе легше пережити можливі відключення взимку.



