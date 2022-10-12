У Польщі повідомили про витік на одній із ниток нафтопроводу "Дружба"

У Польщі виявили витік на нафтопроводі "Дружба". Це сталося ввечері, 11 жовтня.

Витік зафіксували на одній з ниток західної ділянки трубопроводу "Дружба", яким сира нафта з Росії потрапляє до Німеччини. Про це повідомив польський оператор PERN.

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Витік стався на одній із ниток нафтопроводу "Дружба"

Наразі причини інциденту – невідомі. Перекачування на пошкодженій лінії було негайно припинено. До місця витоку виїхали фахівці компанії та пожежна служба Польщі, щоб оцінити ситуацію та забезпечити безпеку території.

Зазначається, що інша нитка нафтопроводу працює без змін.

Також інші елементи інфраструктури компанії працюють у штатному режимі. Зокрема, мовиться про Померанську ділянку (Плоцьк – Ґданськ), через яку транспортується нафта, що надходить танкерами до Ґданську, а потім до Німеччини.

Як повідомив представник міністерства енергетичної інфраструктури Польщі, витік у трубопроводі "Дружба", ймовірно, був викликаний випадковим пошкодженням.

У Польщі не вважають витік на "Дружбі" диверсією

Польські чиновники вважають, що витік на нафтопроводі "Дружба" – це аварія, а не диверсія. Про це заявив представник Міністерства енергетичної інфраструктури країни Матеуш Бергер.

За його словами, витік на лінії, ймовірно, стався внаслідок звичайного пошкодження, тому немає причин вважати, що це був саботаж.

"Тут ми можемо говорити про випадкові пошкодження", – наголосив Бергер.

Витік на "Північному потоці"

У ніч проти 26 вересня на "Північному потоці-2" зафіксували різке падіння тиску у трубопроводі.

Витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" – у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм.

Дмітрій Пєсков назвав це дуже тривожними новинами. За його словами, до цього, можливо, причетні диверсійні групи.

У Німеччині заявляли, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій.

До речі, викид газу становив понад 950 метрів у діаметрі. У Швеції показали нові кадри витоку газу з "Північного потоку".

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