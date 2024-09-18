Путін заявив, що військові витрати будуть пріоритетними для Росії наступного року

Путін заявив, що військові витрати залишатимуться пріоритетом російського бюджету у 2025 році. Він зробив цю заяву під час наради з урядовцями, де обговорювався проєкт фінансового плану країни.

На що витрачатиме кошти Росія

У 2024 році Росія запланувала витратити на оборону 10,8 трильйона рублів, що на 60% більше, ніж у 2023 році, повідомляють російські ЗМІ.

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Окрім посилення обороноздатності, до ключових напрямів витрат також включать "інтеграцію" окупованих територій України, "соціальну підтримку населення та розвиток технологій у російській економіці".

Цікаво! Згідно з ухваленим минулого року законом про бюджет, оборонні витрати Росії планували зменшити з 2025 року: спочатку до 8,5 трильйона рублів, а у 2026 році – до 7,4 трильйона рублів.

Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що уряд затвердив проєкт бюджету на 2025 рік. Він підкреслив, що основним пріоритетом цього бюджету є оборона і безпека.

Зауважте! За його словами, всі внутрішні ресурси знову будуть спрямовані на ці цілі, а видатки на оборону зростуть до щонайменше 2,22 трильйона гривень. Крім того, будуть виділені додаткові кошти на українську зброю, техніку та дрони.