Укр Рус
Економіка Новини економіки Біля улюбленої пам’ятки туристів на Львівщині збудують вітропарк
4 липня, 17:37
2

Біля улюбленої пам’ятки туристів на Львівщині збудують вітропарк

Ірина Гайдук
Основні тези
  • У Сколівському районі Львівщини планується будівництво вітропарку з 4 вітряків, яке розпочнеться у 2026 році.

  • Мета проєкту – забезпечення області електроенергією та зменшення залежності України від зовнішніх джерел енергії.

     

На Львівщині зростає кількість вітрових станцій. Вже наступного року стартує будівництво вітрового парку у Сколівському районі.

Який вітропарк зведуть на Львівщині 

Мінівітропарк на околицях села Тишівниця має намір побудувати ТОВ "Енергетична компанія "Сіті» зі Львова. Комплекс скрадатиметься з 4 вітряків, повідомляє 24 канал з посиланням на Zaxid.net

Дивіться також Україна суттєво збільшила обʼєми продажу електроенергії 

Вітровий парк планують розмістити на 5 земельних ділянках: 

  • Загальна площа  комплексу складатиме 4,12 гектара.
  • Очікується, що потужність мініпарку сягне до 10 мегаватів.
  • Чотири вітряки мають генерувати до 23,5 гігават-годин електроенергії у рік. 

Варто знати! Новий вітровий парк на Львівщині зведуть неподалік від популярного туристичного об’єкта – Княжих скель над Стриєм.

Навіщо будуватимуть вітряний парк 

Львівська компанія розробила  детальний план забудови комплексу. Окрім вітряків, на території планують збудувати:

Метою будівництва ВЕС є виробництво електроенергії для надійного енергозабезпечення області та зменшення залежності України від зовнішніх джерел енергії. Реалізація проєктних рішень дозволить покращити стан довкілля за рахунок скорочення викидів парникових газів у атмосферу,
– зазначається в проєкті будівництва. 

Наразі закінчуються необхідні дослідження, оформлюються дозвільні документи та затверджується робочий проєкт будівництва вітропарку. 

Важливо! Розпочати будівництво компанія планує у 2026 році, а запустити вітропарк – через 1,5 або 2 роки після старту робіт.