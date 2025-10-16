У серпні в Україні чоловікам 18-22 років дозволили виїжджати за кордон, що викликало масовий виїзд молоді. Це вплинуло на ринок праці та бізнес.

Чи спостерігають відтік молоді за кордон?

За даними Служби зайнятості, кількість молодих шукачів роботи трохи зменшилася, повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

За даними Служби зайнятості, ми цього не відчуваємо. До цього дозволу у нас на обліку було приблизно 7,6 тисячі молодих людей до 22 років, зараз їх 6,5 тисячі. Однак це зменшення не можна напряму пов’язувати з дозволом на виїзд за кордон,

– пояснила директорка Служби Юлія Жовтяк.

За словами Юлії Жовтяк, це сталося через загальні тенденції на ринку праці, зокрема зростання зайнятості в окремих галузях і початком освітнього процесу. Разом з тим молоді у цьому віці на ринку праці небагато – 6-8% від загальної кількості шукачів роботи.

Що бізнес говорить про виїзд чоловіків 18-22 років?

Після дозволу на виїзд для чоловіків 18 – 22 років, бізнес втрачає персонал, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС Україна.

У мережі супермаркетів "Сільпо" у вересні повідомили, що звільнилося 3% співробітників віком 18–22 років, а в інших компаніях цей відсоток ще вищий.

Паралельно почастішали й випадки, коли дівчата також звільняються, аби виїхати разом із хлопцями. ВВС цитує підприємця Олександра Кленіна, власника мережі магазинів "Сирна точка", який зауважив, що після відкриття кордонів з його бізнесу пішло одразу четверо працівників, зокрема дві дівчини.

Щоб не зупиняти роботу, частина українських компаній уже почала шукати працівників за кордоном. Найчастіше запрошують громадян Індії, Бангладешу, Пакистану та Шрі-Ланки – як різноробочих, зварювальників, логістів, водіїв.

