Чоловіки 18-22 років їдуть за кордон: чи спостерігають в Україні відтік кадрів
- Після дозволу на виїзд для чоловіків 18-22 років, кількість молодих шукачів роботи трохи зменшилася, але це не пов'язано напряму з виїздом за кордон.
- Проте бізнес втрачає персонал через виїзд молоді, і деякі компанії почали шукати працівників за кордоном, найчастіше з Індії, Бангладешу, Пакистану та Шрі-Ланки.
У серпні в Україні чоловікам 18-22 років дозволили виїжджати за кордон, що викликало масовий виїзд молоді. Це вплинуло на ринок праці та бізнес.
Чи спостерігають відтік молоді за кордон?
За даними Служби зайнятості, кількість молодих шукачів роботи трохи зменшилася, повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
За даними Служби зайнятості, ми цього не відчуваємо. До цього дозволу у нас на обліку було приблизно 7,6 тисячі молодих людей до 22 років, зараз їх 6,5 тисячі. Однак це зменшення не можна напряму пов’язувати з дозволом на виїзд за кордон,
– пояснила директорка Служби Юлія Жовтяк.
За словами Юлії Жовтяк, це сталося через загальні тенденції на ринку праці, зокрема зростання зайнятості в окремих галузях і початком освітнього процесу. Разом з тим молоді у цьому віці на ринку праці небагато – 6-8% від загальної кількості шукачів роботи.
Що бізнес говорить про виїзд чоловіків 18-22 років?
Після дозволу на виїзд для чоловіків 18 – 22 років, бізнес втрачає персонал, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС Україна.
У мережі супермаркетів "Сільпо" у вересні повідомили, що звільнилося 3% співробітників віком 18–22 років, а в інших компаніях цей відсоток ще вищий.
Паралельно почастішали й випадки, коли дівчата також звільняються, аби виїхати разом із хлопцями. ВВС цитує підприємця Олександра Кленіна, власника мережі магазинів "Сирна точка", який зауважив, що після відкриття кордонів з його бізнесу пішло одразу четверо працівників, зокрема дві дівчини.
Щоб не зупиняти роботу, частина українських компаній уже почала шукати працівників за кордоном. Найчастіше запрошують громадян Індії, Бангладешу, Пакистану та Шрі-Ланки – як різноробочих, зварювальників, логістів, водіїв.
Головні новини про дозвіл на виїзд чоловіків за кордон
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам від 18 до 22 років, щоб запобігти відсутності хлопців у старших класах українських шкіл. Зеленський зазначив, що випускники українських шкіл і університетів мають більше шансів повернутися, ніж ті, хто закінчує освіту за кордоном.
Кількість заявок на притулок від українських чоловіків 18 – 22 років у Німеччині зросла після скасування заборони на виїзд. У німецькому МВС зазначають, що наразі неможливо оцінити, наскільки це явище тимчасове.
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що після дозволу на виїзд за кордон хлопцям 18-22 років за кордон не спостерігають аномалії у студентському середовищі. При цьому посадовець відзначив динаміку повернення студентів.