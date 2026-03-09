Вже відчувають економічні наслідки: по кому найбільше вдарить війна на Близькому Сході

Європа вже відчуває економічні наслідки бойових дій в Ірані. Про це зокрема повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як на Європу впливає війна на Близькому Сході?

Оскільки вартість нафти зросла до ціни на понад 100 доларів за барель, іноземні лідери починають говорити про хвильові економічні наслідки війни, про що пише The Guardian.

Урсула фон дер Ляєн Глава Єврокомісії Ми зараз спостерігаємо регіональний конфлікт із непередбаченими наслідками. І цей ефект поширення вже є реальністю сьогодні.

Вона додала, що європейські громадяни "опинилися під перехресним вогнем".

Зокрема фон дер Ляєн заявила, що народ Ірану "заслуговує на свободу, гідність і право самостійно визначати своє майбутнє".

Говорячи про війну з Іраном, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер визнав, що чим довше триватиме конфлікт, тим більшим буде ймовірний вплив на економіку країни.

Він наголосив, що завдання уряду зараз – це діяти на випередження, дивитися наперед і працювати разом з іншими.

Але важливо визнати, що така робота необхідна, тому що люди відчуватимуть – і ви, думаю, це теж відчуєте – що чим довше це триває, тим більшою стає ймовірність впливу на нашу економіку, а також на життя і добробут кожної родини та кожного бізнесу,

– сказав Стармер.

Зверніть увагу! FT пише, що Єврозона та Велика Британія побачать зростання прогнозованої інфляції більш ніж на пів пункту. А стрибок цін на енергоносії залишить найбільший слід в Італії.

Що ще відбувається на тлі подій на Близькому Сході?