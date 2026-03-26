Сотні мільйонів доларів на день: як Іран заробляє на нафті під час війни

За попередніми оцінками Іран отримує щоденно близько 139 мільйонів доларів за експорт нафти. Країна чи не єдина під час війни може користуватися Ормузькою протокою і перевозити нафту, на чому й заробляє немалі гроші.

Скільки Іран заробляє на війні?

Про те, як ціни на нафту вплинули на економіку країни, пише Bloomberg.

За інформацією видання із початком конфлікту на Близькому Сході Іран, ймовірно, отримав сотні мільйонів доларів від нафти. Ці гроші є додатковим доходом.

Можливим таким заробіток став через блокування Ормузької протоки та високі ціни на пальне. Тегеран фактично став одним експортером, який може використовувати протоку. Так, заробітки країни залишається на високу, майже довоєнному, рівні.

Зауважте! Країна транспортує майже 1,6 мільйона барелів нафти на добу.

Як зазначає видання, останнім часом активність на основному іранському терміналі на острові Харг із завантаження нафти почала зростати.

TankerTrackers.com проаналізував, що в березні Іран заробляє до 139 мільйонів доларів на добу від продажу нафти марки Iranian Light. У лютому показник був на рівні 115 мільйонів доларів. Отже, орієнтовна різниця складає 24 мільйони. Саме на стільки більше заробляє Іран щоденно під час війни.

Зверніть увагу! Знижка на іранську нафту до марки Brent стала меншою – нині 2,10 долара за барель. До війни різниця перевищувала 10 доларів.

Тобто попри авіаудари США та Ізраїлю, в Ірані фактично не припиняється експорт нафти. Навіть навпаки ситуація з експортом поліпшується. Це пов'язано зокрема з тим, що США не санкціонує іранську нафту.

Адміністрація Трампа практично благає Іран продавати нафту. Я думав, що перешкоджання продажу іранської нафти було б пріоритетом для Сполучених Штатів,

– зазначив Річард Нефью, співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету.

Зокрема відомо, що нині Іран отримує до 2 мільйонів доларів з окремих суден, які мають платити за проходження Ормузькою протокою.

Що відомо про наслідки війни в Ірані?

У матеріалі The New York Times зазначається, що президент США не розраховував на тривалу війну. За наявними звітами видно, що в Білому домі не очікували на закриття Ормузької протоки. І водночас на енергокризу. Однак саме вони й стали ключовими для нестабільності світової економіки.

У низці країн зросли ціни на пальне. Через те що є проблеми з експортом і доводиться використовувати ресурси зі сховищ – незабаром нафти й газу може не залишитись. Тобто їх доведеться купувати за завищеними цінами.

Водночас під питанням опиняється підготовка до опалювального сезону. Хоча фактично пальне у світі є, але проблеми з транспортуванням та фінансуванням – ускладнюють їхнє використання.

Водночас частково позитивні наслідки від конфлікту не тільки в Ірані. Росія завдяки тому, що отримала послаблення санкцій від США – може продавати більше нафти. Від чого отримує немалий заробіток.

Однак звідси з'являються додаткові наслідки для України. Адже всі гроші Росія спрямовує на фронт. А США замість допомоги зброєю Україні – витрачає її на власні потреби в конфлікті з Іраном.

Скільки на війні в Ірані заробляє Росія?