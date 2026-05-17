Війна з Іраном вдарила по економіці Ізраїлю "більше, ніж очікувалося": як змінився ВВП країни

Поки низка країн намагається розв'язати наслідки війни в Ірані, яку почали Ізраїль та США, Єрусалим теж отримав економічні збитки. Так, Ізраїль є однією з держав, де ВВП пішов на спад після початку конфлікту на Близькому Сході.

Що відомо про економічну ситуацію в Ізраїлі?

Про те, які наслідки для економіки має країна, яка почала війну в Ірані, пише Bloomberg.

Як зазначає видання, протягом першого кварталу 2026 року економіка Ізраїлю зазнала спаду. Основою причиною цього є закриття підприємств на понад місяць з міркувань безпеки. Іншими словами – наслідки війни в Ірані.

Так, у річному вимірі ВВП країни скоротився на 3,3%. Як повідомляє статистичне бюро Ізраїлю, у неділю 17 травня, такі показники є більшими, ніж очікувалось.

За власним опитуванням Bloomberg, 7 економістів зазначили, що економіка впала на 2% за перші три місяці року. Водночас Міністерство фінансів оцінило спад показників на 9,5% в річному обчисленні.

Видання зазначає, що війна з Іраном вплинула на загальне та приватне споживання, яке скоротилося на 4,7% та 4,8%. Зокрема ВВП для бізнесу знизився на 3,1%, а на одну людину – на 4,5%.

Водночас нинішня ситуація в економіці Ізраїлю менш серйозна, ніж була у червні 2025 року під 12-денної війни з Іраном. Тоді ВВП країни знизився на 4,3% після масованих обстрілів та призупинення роботи підприємств.

Попри поточну ситуацію, Єрусалим все ще сподівається на загальне зростання економіки у 3,8% за рік.

Що ще відомо про прогноз зростання економіки Ізраїлю?

Раніше у The Times of Israel писали, що Банк країни погіршує прогнози зростання економічних показників.

Військова операція має широкі економічні наслідки для реальної економіки, і з початком конфлікту активність помітно впала,

– йшлося у повідомленні Банку.

Зокрема представники установи акцентували, що "геополітична невизначеність зросла як всередині країни, так і у світі". І якщо до початку війни в Ізраїлі прогнозували зростання економіки на 5,2%, то останній показник – 3,8%. Водночас план Ізраїлю щодо зростання показників на 2027 рік – 5,5%.

Що відомо про наслідки війни в Ірані?

Після початку атак Ізраїлю та США по Ірану низка економічних показників змінилися в гірший бік. Так суттєво почали зростати ціни на нафту, згодом – на пальне. Потім під прицілом автоматично опиняються продукти. А через їхнє здорожчання йде вверх інфляція.

І оскільки щодо припинення конфлікту поки є лише розмови, а не дії, – ситуація з економікою залишається напруженою.

Наприклад, у ЄС вже заявили, що події 2026 року на Близькому Сході спричинили найбільшу в історії енергокризу. Через обмежене постачання енергоресурсів Ормузькою протокою і завищені ціни на нафту Євросоюз витратив "додаткових" 30 мільярдів євро.

Для України наслідки на паливному ринку – відповідні. Як розповів для 24 Каналу директор Консалтингової групи А-95 та енергетичний експерт Сергій Куюн, у травні очікувати на здешевшання на АЗС не варто.

"Ми бачимо, що нічого не змінилося, але ціна вже не 1,5 тисячі доларів, як була, а 1 200. Але ж нам від цього не легше. З одного боку, вона просіла, але ми фактично купували за тими високими цінами. Тобто якою б та ціна не була, об'єктивною чи необ'єктивною, у нас немає можливості відмовитися від купівлі, бо можемо залишитися без пального", – пояснював експерт.

Сергій Куюн також акцентував, що основна проблема високих цін на пальне в тому, що нині ще приходять поставки, які закуповували за вищою вартістю у квітні або березні. І навіть попри те, що пізніші контракти на постачання укладали за меншими цінами, ринок тримає стабільність.

За словами експерта, якщо ціни не знижуватимуться у світі, то в Україні показники на АЗС теж будуть триматись на високому рівні.