Ізраїль наказав американській корпорації згорнути видобуток газу на одному з родовищ – Bloomberg

У Ізраїлі продовжується війна із бойовиками палестинського руху ХАМАС. Там просять підприємство призупинити діяльність через загрозу.

Американська корпорація Chevron отримала вказівку від влади Ізраїлю припинити видобуток газу у родовищі Тамар. Таке рішення пов'язане із безпековою ситуацією в країні.

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Газопостачання буде без перебоїв

Насправдлі видобуток у цьому родовищі призупинили одразу після за нападу ХАМАС на Ізраїль.

Кожного дня на цій платформі видобували від 7,1 до 8,5 мільйонів кубометрів природного газу на день.

Що відомо про родовище Тамар Газове родовище розташоване в акваторії Середземного моря. Його відкрили у 2009 році. Початкові запаси газу становили понад 200 мільярдів кубометрів. У експлуатацію його передали у 2013 році.

У компанії Chevron відреагували на вимогу ізраїльської влади. Там наголосили, що пріоритетом компанії є безпека.

Крім того, компанія забезпечує клієнтів в Ізраїлі та в регіоні з платформи "Левіафан".

Нашим пріоритетом є безпека персоналу, спільнот, у яких ми працюємо, навколишнього середовища. А також наших об'єктів,

– зазначили у заяві Chevron.

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