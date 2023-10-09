Ізраїль наказав американській корпорації згорнути видобуток газу на одному з родовищ – Bloomberg
Джерело:Bloomberg
У Ізраїлі продовжується війна із бойовиками палестинського руху ХАМАС. Там просять підприємство призупинити діяльність через загрозу.
Американська корпорація Chevron отримала вказівку від влади Ізраїлю припинити видобуток газу у родовищі Тамар. Таке рішення пов'язане із безпековою ситуацією в країні.
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Газопостачання буде без перебоїв
Насправдлі видобуток у цьому родовищі призупинили одразу після за нападу ХАМАС на Ізраїль.
Кожного дня на цій платформі видобували від 7,1 до 8,5 мільйонів кубометрів природного газу на день.
Що відомо про родовище Тамар
Газове родовище розташоване в акваторії Середземного моря.
Його відкрили у 2009 році. Початкові запаси газу становили понад 200 мільярдів кубометрів.
У експлуатацію його передали у 2013 році.
У компанії Chevron відреагували на вимогу ізраїльської влади. Там наголосили, що пріоритетом компанії є безпека.
Крім того, компанія забезпечує клієнтів в Ізраїлі та в регіоні з платформи "Левіафан".
Нашим пріоритетом є безпека персоналу, спільнот, у яких ми працюємо, навколишнього середовища. А також наших об'єктів,
– зазначили у заяві Chevron.
Війна між ХАМАС та Ізраїлем: головне
- Зранку 7 жовтня бойовики організації ХАМАС масовано атакували Ізраїль. До нападу ніхто не був готовий. Повідомляють, що ізраїльська розвідка пропустила підготовку цієї операції. Це може стати найбільшим провалом спецслужби за останні 50 років. Водночас у розвідці Єгипту повідомили, що нібито попереджали Ізраїль про підготовку нападу ще за 10 днів до того, як він відбувся. Прем'єр-міністр Ізраїлю заперечив це.
- Ізраїль вже мобілізував 300 тисяч резервістів. Ця цифра – найбільша за всю історію країни.
- Втім, одним нападом ХАМАС не обійшлося. Загроза існує також і з боку Хезболли – терористичної організації, яка теж вважає Ізраїль своїм ворогом. Вона діє на території Лівану. 9 жовтня стало відомо, що ЦАХАЛ гелікоптерами завдав ударів по цілях у Лівані.