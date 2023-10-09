Американская корпорация Chevron получила указание от властей Израиля прекратить добычу газа в месторождении Тамар. Такое решение связано с ситуацией безопасности в стране.

Смотрите также Что такое Сектор Газа, кому принадлежит и что там ждет Израиль после наземного вторжения

Газоснабжение будет без перебоев

На самом деле добычу в этом месторождении приостановили сразу после нападения ХАМАС на Израиль.

Каждый день на этой платформе добывалось от 7,1 до 8,5 миллионов кубометров природного газа в день.

Что известно о месторождении Тамар Газовое месторождение расположено в акватории Средиземного моря. Его открыли в 2009 году. Первоначальные запасы газа составили более 200 миллиардов кубометров. В эксплуатацию он был передан в 2013 году.

В компании Chevron отреагировали по требованию израильских властей. Там подчеркнули, что приоритетом компании является безопасность.

Кроме того, компания обеспечивает клиентов в Израиле и регионе с платформы "Левиафан".

Нашим приоритетом является безопасность персонала, сообществ, в которых мы работаем, окружающей среды. А также наших объектов,

– отметили в заявлении Chevron.

Война между ХАМАС и Израилем: главное