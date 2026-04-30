Пентагон прибідняється мільярдів на 20: CNN назвав реальну ціну війни з Іраном

Напередодні Пентагон оприлюднив, скільки США вже коштувала військова операція "Епічна лють" проти Ірану. Однак журналісти дійшли висновку, що реальна вартість війни значно вища.

Скільки насправді коштує війна в Ірані для США?

Озвучена міністерством оцінка війни в Ірані нижча щонайменше на 20 мільярдів доларів, повідомив телеканал CNN.

Дивіться також "Більше не хороший хлопчик": Трамп опублікував фото з кулеметом і знову погрожує Ірану

Річ у тім, що сума Пентагону не враховує витрати на відновлення масштабних пошкоджень, яких зазнали американські військові бази в регіоні.

За словами обізнаних джерел, реальні витрати США ближчі до 40 – 50 мільярдів доларів, якщо враховувати відбудову військових об’єктів і заміну знищеного обладнання.

Раніше телеканал повідомляв, що удари Ірану по країнах Перської затоки в перші дні війни завдали значної шкоди щонайменше дев’яти американським військовим об’єктам лише за 48 годин.

Під удари потрапили бази:

у Бахрейні;

Кувейті;

Іраку;

ОАЕ;

та Катарі.

Ба більше, за даними CNN, іранські атаки, ймовірно, знищили кілька критично важливих радарних систем США та іншого обладнання на Близькому Сході.

Удари, ймовірно, знищили, радар американської батареї THAAD у Йорданії, а також будівлі з аналогічними радарами у двох локаціях в Об’єднаних Арабських Еміратах. Крім того, іранський удар по авіабазі в Саудівській Аравії знищив літак ВПС США E-3 Sentry,

– зазначає видання.

Яку суму називають у Пентагоні?

У середу представник Пентагону уперше офіційно озвучив загальну оцінку вартості війни США з Іраном. Джулс Герст, який наразі виконує обов’язки головного фінансового контролера відомства, заявив, що вона складає 25 мільярдів доларів, пише Reuters.

Таку суму Герст на слуханнях комітету Палати представників у справах збройних сил. При цьому він додав, що "більша частина" із зазначених коштів була витрачена на боєприпаси.

Водночас контролер не уточнив, що саме включає ця оцінка та чи враховує вона прогнозовані витрати на відновлення і ремонт пошкоджених американських баз на Близькому Сході.

Але міністр оборони США Піт Гегсет заявив законодавцям, що такі витрати є виправданими з огляду на мету США не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Скільки ви готові заплатити, аби гарантувати, що Іран не отримає ядерну бомбу? Скільки?

– запитав Гегсет.

Однак законодавці поставилися до цієї оцінки Пентагону доволі скептично.

Радий, що ви нарешті відповіли на це запитання. Бо ми ставимо його вже до біса давно, і ніхто досі не називав нам цифру,

– лише сказав демократ Адам Сміт.

А от конгресменка Ро Ханна назвала оцінку Пентагону "абсолютно хибною".

Зауважте! Загалом незрозуміло, як саме Пентагон отримав оцінку у 25 мільярдів доларів. Наприклад, раніше представники цього ж міністерства повідомляли Конгресу, що лише за перші 6 днів війни витрати сягнули близько 11 мільярдів доларів.

Які наслідки війни в Ірані для США?

США розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого, після чого ситуація на Близькому Сході різко загострилася. Попри досягнуте згодом перемир’я, режим припинення вогню залишається нестабільним. Для посилення присутності у регіоні Пентагон направив туди десятки тисяч додаткових військових, а також залишив у зоні конфлікту три авіаносці.

Одним із головних наслідків війни для США стало зростання цін. Через перебої на ринку нафти та природного газу в країні помітно подорожчав бензин, а також низка товарів, зокрема добрива. За даними Американської автомобільної асоціації, середня ціна бензину у США цього тижня сягнула максимуму майже за чотири роки.

На цьому тлі позиції Дональда Трампа похитнулися: після початку спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану рівень підтримки президента знизився. Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, лише 34% американців схвалюють участь Вашингтона у цьому конфлікті.

Водночас експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко в коментарі 24 Каналу зазначив, що сама операція США проти Ірану була необхідною, щоб усунути режим аятол. Однак стратегічні помилки під час її реалізації спричинили низку негативних наслідків.